به گزارش خبرگزاری مهر، زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به استقبال گسترده مردم از نمایشگاه قرآن در ماه مبارک رمضان و نیز حضور نمایندگانی از سایر کشورها، این نمایشگاه را نمودی از توسعه فرهنگ قرآنی و تأثیرگذاری آن در ایران اسلامی خواند.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به بیداری اسلامی در منطقه، یادآور شد: به دلیل این موج، نمایشگاه امسال از ویژگی خاصی برخوردار است و ضروری است که بُعد بین‌المللی این نمایشگاه تقویت شود، چرا که این نمایشگاه در نوع خود در جهان اسلام منحصر به فرد است.

الهیان با بیان اینکه امروز عطش و تشنگی زیادی در کشورهای اسلامی برای فهم مبانی مکتب تشیع داریم، گفت: موج اسلام‌‌خواهی که امروز در کشورهای منطقه در حال گسترش است، از آموزه‌های انقلاب اسلامی و نگاه امام راحل(ره) الگوبرداری شده است.

ضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: نمایشگاه بین‌المللی قرآن می‌تواند تا حد زیادی به این عطش در کشورهای اسلامی پاسخ دهد و در مجموع نقش مهمی در معرفی مکتب تشیع دارد.

وی افزود: به میزان عطشی که در کشورهای اسلامی برای درک مبانی مکتب تشیع وجود دارد، می‌بایست برای معرفی این مکتب در عرصه بین‌الملل برنامه‌ریزی داشته باشیم و بخش بین‌الملل این نمایشگاه را به شکلی جدی تقویت کنیم.

الهیان در پایان یادآور شد: در شرایط حاضر باید بخش مهمی از نمایشگاه بین‌المللی قرآن مرتبط با فضای مجازی باشد؛ چرا که امروز حضور مردم از سایر کشورهای اسلامی در ایران میسر نیست، لذا نمایشگاه بین‌المللی قرآن می‌تواند در فضای مجازی با معرفی مفاهیم ناب مکتب تشیع به نیازهای این مردم پاسخ دهد.