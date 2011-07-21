آمادگی همگانی برابر حوادث ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی صبح پنجشنبه در نخستین دوره آموزش و تمرین سازی مدیران ستادی مدیریت بحران شهرستان گنبدکاووس، گفت: آمادگی مدیران لایه های مختلف ستادی مدیریت بحران و نیز آحاد مختلف مردم سبب می شود تا از امکانات موجود بهترین و بیشترین استفاده را در پیشگیری از حوادث و نیز کاهش خسارات آن برد.

وی همچنین با حادثه خیز دانستن استان گلستان، افزود: بهترین ثمره برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت بحران این است که آمادگی، اطلاعات و تخصص مدیران ستادی را در مقابله با حوادث و بلایای طبیعی که غالبا در استان ما رخ می دهد و نیز کاهش خسارات آن، ارتقاء می دهد.

جمشیدی همچنین پیشگیری از حوادث و نجات جان انسان را یکی از آموزه های دین مبین اسلام دانست و گفت: براساس آموزه های دینی و نیز قوه عقل و تفکر آدمی، علاج واقعه را باید قبل از وقوع آن گرفت.

حیدرعلی احمدی فرماندار گنبدکاووس نیز در این آیین با قدردانی از برگزاری نخستین دوره آموزش مدیریت بحران مدیران ستادی این شهرستان، گفت: در این دوره آموزشی 4 روزه که طی دو هفته برگزار شد (هر هفته دو روز)، تمامی مدیران لایه های دوم و سوم ستاد بحران گنبدکاووس شرکت داشتند.

درپایان این دوره آموزشی که مدیرکل مدیرت بحران استان گلستان نیز در آن حضور داشت، از نفرات و تیم های برتر این دوره آموزشی با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.