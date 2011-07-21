به گزارش خبرنگار مهر، در هفته جاری بانک مرکزی اقدام به برگزاری رفرم پولی و نظرسنجی از مردم در زمینه حذف 4 صفر از پول ملی و همچنین تغییر واحد آن کرد. تاکنون مردم با حذف 4 صفر از پول ملی موافقت کرده و واحد پول اصلی را نیز پارسی برگزیده اند.

آغاز رفرم پولی

همچنین در این هفته نیز مانند ماه های گذشته نوسانات بازار ارز ادامه یافت و اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد نیز به بیش از 100 تومان رسید. رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه گلایه هایی را در زمینه انتقادات از سیاست گذاری های بانک مرکزی مطرح کرد و گفت: ابتدا می گفتند چرا بانک مرکزی قیمت ارز را گران نمی کند حال که این کار را انجام دادیم می گویند چرا بانک مرکزی ارز را گران کرد؟

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در گفتگویی با خبرنگار مهر میزان بدهی نفتی هند به ایران را 5 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: کشوری در حد ایران دارای مطالباتی از سایر کشورها در زمینه فروش نفت است اما وصولی پول های نفتی که صادر می‌شود معمولا یک تا دو ماه زمان می‌برد.

بدهی نفتی هند و تغییر زمان واریز یارانه‌ها

در این هفته وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در زمینه برنامه دولت در تغییر زمان واریز یارانه های نقدی مردم، گفت: بر اساس جمع بندی های صورت گرفته، این احتمال وجود دارد که یارانه مرداد ماه در هفته دوم پرداخت شود.

اما محمد عباسی، وزیر تعاون که این روزها سرپرستی وزارت ورزش و جوانان را نیز بر عهده دارد در گفتگویی با مهر انتقادات تندی را متوجه همه کسانی که تمایلی به حضور تعاون در اقتصاد ندارند کرد و گفت: وقتی رویکرد اصلی کشور در اقتصاد تعاون است، هر کسی غیر از این عمل کند به مبانی نظام خیانت کرده است.

واکنش بازار به ماه مبارک رمضان

خبرنگار مهر در این هفته طی گزارشی به مناسبت نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان نوشت: دیگر تا آغاز ماه مبارک رمضان چیزی باقی نمانده است و بازار هم در استقبال از این ماه، واکنش‌های خود را در مورد عرضه بیشتر مواد غذایی و رونق‌های خرید، روز به روز بیشتر می‌کند.

همچنین مهر در گزارشی از قول محمد علی آبادی، سرپرست وزارت نفت به وجود 60 میلیون بشکه نفت بر روی آب خبر داد و گفت: سرپرست وزارت نفت با بیان اینکه هم اکنون حدود 60 میلیون بشکه نفت روی آب در کل جهان وجود دارد از سیاست عربستان برای تک قطبی کردن بازار نفت انتقاد کرد.

60میلیون بشکه نفت روی آب

توپ اشتغال نیز اخیرا با مصوبه ادغام وزارتخانه های رفاه، کار و تعاون دوباره راهی خیابان آزادی و محل استقرار وزارت کار خواهد شد. پیش تر و طی 16 ماه گذشته این مسئولیت توسط شورای عالی اشتغال به وزارت تعاون سپرده شده بود.

مجموع کل ثبت نام شدگان سهام عدالت کارگری شاغل در بخش های ساختمانی و فصلی نیز در این هفته به بیش از 3.3 میلیون نفر رسید که از این تعداد بیش از 2.7 میلیون نفر معادل 82 درصد واجد شرایط شناخته شدند. همچنین اصلاح قانون کار هم وارد فاز جدیدی شده است.

ثبت‌نام 3.3میلیون کارگر، ابلاغ سیاست‌های کلی اشتغال

اما محمد رویانیان، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور نیز در اظهاراتی با اشاره به تثبیت سهمیه بنزین موتور سیکلت ها در مرداد ماه از اختصاص 500 لیتر سهمیه بنزین آزاد به خودروهای شخصی خبر داد و گفت: سهمیه بنزین تمامی خودروها تا ساعت 24 جمعه 31 تیر ماه واریز می شود.

در هفته جاری سیاست های کلی اشتغال کشور نیز در 13 بند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. در این سیاست ها به مهم ترین مسائل و نیازهای امروز بازار کار و اشتغال کشور پرداخته شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز به مهر از تسلیم بیش از 3 میلیون اظهارنامه مالیاتی از ابتدای تیرماه جاری تا امروز خبرداد و گفت: احتمال تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی در روز اول مرداد ماه نیز وجود دارد.