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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۹:۵۵

رئیس جمهور وارد کرمان شد

رئیس جمهور وارد کرمان شد

کرمان - خبرگزاری مهر: محمود احمدی نژاد در راستای افتتاح چند طرح صنعتی و شرکت در جشن ثبت جهانی باغ شاهزاده ماهان وارد کرمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدی نژاد در سفر به کرمان کارخانه تولید کنستانتره در مجتمع گل گهر سیرجان را افتتاح خواهد کرد.

خط چهارم کنستانتره گل گهر ظرفیت تولید دو میلیون تن محصول کنستانتره را دارد و به این وسیله چرخه تولید فولاد در کرمان کامل تر می شود.

وی همچنین کارخانه تولید لوله مسی در مجتمع کارخانه مس شهید باهنر را با ظرفیت سه هزار تن افتتاح می کند.

مجموع سرمایه گذاری در این طرحهای اقتصادی بالغ بر 210 میلیارد تومان است.

همچنین جشن ثبت جهانی باغ شاهزاده ماهان نیز صبح پنجشنبه در محل این باغ تاریخی برگزار می شود و احمدی نژاد در جشن مردم کرمان شرکت خواهد کرد.
 

کد مطلب 1363788

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