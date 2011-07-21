مخالفت صنایع شیر ایران با حذف یارانه ها/ ورود شیر چینی منتفی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین چمنی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به حذف یارانه شیر از 15 تیر امسال اشاره کرد و افزود: صنایع شیر ایران با روشی که دولت در حذف یارانه شیر اتخاذ کرده مخالف است و نمی داند 480 میلیارد تومان یارانه ای که قبلاً برای این ماده غذایی اختصاص می داد در چه محلی هزینه می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون در کشورهای پیشرفته دنیا اختصاص یارانه به شیر مرسوم است، اظهار داشت: شاید شیوه اعطای یارانه برای شیر در کشورمان شیوه مطلوبی نبوده است اما بالاخره باید دولت حمایت خود از شیر را قطع نکند.

مشاور مدیرعامل صنایع شیر ایران گفت: اعطای یارانه شیر به دامدار یکی از روش هاست که می تواند بسیار موثر و کارگشا باشد.

چمنی با اشاره به اینکه 65 تا 70 درصد هزینه تمام شده مواد لبنی متاثر از قیمت شیر خام است، اضافه کرد: اگر با اعطای یارانه به دامدار، شیر با قیمتی مناسب وارد کارخانه های تولید مواد لبنی شود به نوعی از تمام تولیدات مربوط به شیر حمایت یارانه ای شده است.

به گفته وی، از مجموع 7.5 میلیون تن شیر خام تولیدی در کشور حدود پنج میلیون تن آن به چرخه صنعت شیر وارد می شود و به مصرف حدود 850 شرکت تولیدکننده مواد لبنیاتی شناسنامه دار کشور می رسد.

مشاور انجمن صنفی لبنیات کشور هشدار داد: اگر قیمت شیر و سایر محصولات لبنی پائین نگه داشته شود تولید هم کاهش خواهد یافت که با توجه به تاثیر این صنعت در اشتغال زایی، رشد اقتصادی و شاخص سلامت کشور، این امر می تواند ابعاد گسترده ای به دنبال داشته باشد.

پائین بودن حاشیه سود صنعت شیر

چمنی از صنعت شیر به عنوان پراسترس ترین صنعت کشور یاد کرد و افزود: صنعتگران شیر با چهار درصد حاشیه سود که حاشیه سود بسیار کمی است فعالیت می کنند و همین موضوع باعث شده صنعت شیر، عنوان پراسترس ترین صنعت کشور را به خود اختصاص دهد.

وی با بیان اینکه امروز دامداران و افراد فعال در حلقه تولید و فراوری شیر هیچ انگیزه ای برای ادامه فعالیت ندارند، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا صنایع شیر ایران قصد توسعه سطحی فعالیت های خود را دارد، گفت: پگاه در این شرایط برنامه ای برای توسعه کارخانجات خود در سطح کشور ندارد بلکه توسعه عمقی و کیفی سازی تولیدات خود را در دستور کار دارد.

وی با قیاس ارج و قرب یک فعال صنعت دارو با فعال صنعت شیر، تصریح کرد: در حالیکه صنعت شیر علاوه بر تاثیرات فراوان در نظام سلامت کشور، از بعد اقتصادی نیز حائز اهمیت است اما واقعاً در حق فعالان این صنعت بی توجهی می شود.

عادی بودن وضعیت بازار شیر

مشاور مدیرعامل صنایع شیر ایران با زود ارزیابی کردن زمان قضاوت درباره تبعات حذف یارانه از شیر، اضافه کرد: با وجود اینکه یارانه دو میلیون و 300 هزار تن شیر خام تولیدی کشور از 15 تیر قطع شده است اما علامت خاصی که بیانگر التهاب در این صنعت باشد، دیده نمی شود.

وی گفت: به عنوان مثال قبل از حذف یارانه شیر، میزان توزیع شیر یارانه ای در تبریز 60 تن در روز بود اما اکنون با حذف یارانه، مجموع توزیع شیر در این کلانشهر به 82 تن رسیده است.

چمنی به بروز برخی نارسائی ها به ویژه کمبود شیر در روزهای ابتدایی حذف یارانه از شیر اشاره کرد و افزود: در این مقطع زمانی ورود شیر به کارخانجات کاهش یافت که در نتیجه، تولید نیز با نوسان مواجه شد ولی اکنون وضعیت به حالت عادی درآمده است.

مشاور انجمن صنفی لبنیات ایران گفت: با همه این اوصاف، باید زمان سپری شود تا در این خصوص به خوبی قضاوت کرد اما پیش بینی می شود برخی از کارخانجات خرد توان ادامه حشور در گردونه رقابت ها را نداشته باشند.

چهارمحال و بختیاری بیشترین و بوشهر کمترین مصرف کننده شیر

وی در بخش دیگری از این نشست خبری، استاندارد مصرف شیر را 300 لیتر در سال بیان و اضافه کرد: هم اکنون استان چهارمحال و بختیاری با 160 لیتر در سال و استان بوشهر با مصرف 50 لیتر در سال به ترتیب بیشترین و کمترین میزان مصرف شیر در کشور را دارا هستند ضمن اینکه آذربایجان شرقی از نظر سرانه مصرف در جایگاه ششم کشور قرار گرفته است.

چمنی همچنین قیمت تمام شده یک کیلو شیر برای دامدار را 550 تومان اعلام کرد و گفت: کارخانجات متعلق به صنایع شیر ایران بسته به کیفیت شیر تحویلی، این محصول را از دامدار خریداری کرده و مورد استفاده قرار می دهد.

به گفته وی، قیمت خرید یک کیلو شیر مرغوب از دامدار توسط کارخانجات پگاه 500 تومان است.

رد کاهش کیفیت محصولات لبنی

مشاور مدیرعامل صنایع شیر ایران همچنین برخی شائبه ها در خصوص کاهش کیفیت محصولات لبنی طی ماه های گذشته را نپذیرفت و گفت: کارخانجات فراورده های لبنی تنها قادرند چربی شیر را کاهش دهند که این کاهش فقط در آزمایشگاه قابل تشخیص است.

وی با اذعان به اینکه در شرایط بد اقتصادی فساد نیز بیشتر می شود، افزود: با این وجود کاهش چربی شیر تخلفی است که در صورت اثبات آن برخورد شدید قانونی با واحد خاطی متصور است.

تکذیب ورود شیر از چین

چمنی ورود شیر از کشور چین را یک نظریه غیرقابل مستند خواند و گفت: با کنترل دقیق گمرکی مشخص شد که چنین اظهاراتی پایه و اساس ندارد.

وی همچنین به آغاز ماه مبارک رمضان از دو هفته آینده اشاره کرد و افزود: با آغاز این ماه مبارک معمولاً مصرف و به تبع آن تولید نیز کاهش می یابد که بخاطر تغییر در عادت غذایی هموطنانمان قابل ارزیابی است.

افزایش 12درصدی صادرات پگاه به خارج

چمنی، میزان صادرات محصولات تولیدی صنایع شیر ایران در سه ماهه نخست امسال را 12 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته اعلام کرد و گفت: پگاه با دارا بودن 15 کارخانه فعال در سطح کشور هم اکنون به 12 کشور دنیا صادرات دارد که بیشترین میزان آن به عراق، افغانستان و پاکستان است.