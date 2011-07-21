80 درصد تجهیزات رشته های علمی و کاربردی در یزد خریداری شد

علی شبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به آغاز تدریس برخی از رشته های علمی و کاربردی از ابتدای مهرماه، بیش از 80 درصد تجهیزات این رشته ها خریداری شده و این مراکز برای جذب دانشجو تقریبا آماده هستند.

وی بیان داشت: در صورت تایید دانشگاه جامع علمی و کاربردی تهران از اول مهر ماه سال جاری تدریس رشته های برق قدرت با گرایش تولید، انتقال و توزیع، نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی، الکترونیک و ابزار دقیق و کنترل صنعتی در مقطع کاردانی و به صورت پودمانی در این مرکز آغاز خواهد شد.

شبانی عنوان کرد: سهمیه دانشجو برای هر رشته 15 نفر است که پنج نفر از این سهمیه از قشر شاغلان و 15 نفر به صورت سهمیه آزاد پذیرفته خواهند شد.