نقشه حریفان برای حذف پتروشیمی تبریز/ بلوک شرقی ها متحد بودند

به گزارش خبرنگار مهر، بررسیهای موشکافانه این حواشی و بررسی دلایل این امر حاکی از شیطنت تیم های رقیب پتروشیمی برای ناکامی این تیم ایرانی دارد.

تصادفی عمدی و اوت شدن کاپیتان میزبانی

در شرایطی که تیم پتروشیمی در چهار مرحله ابتدایی تور چین هایلگ عملکردی تقریبا مطلوب داشت، چشم امید رکابزنان و کادر فنی این تیم برای افزایش امتیاز و شانس قهرمانی به امتیازگیری قادر میزبانی در مرحله پنجم بود اما یک تصادف عمدی از سوی یکی از یاران کمکی تیم "لوبوریکا کرواسی" سبب شد تا کاپیتان تیم پتروشیمی که یک دوچرخه سوار متخصص مسیرهای سربالایی است، از دور رقابتها کنار برود.

قادر میزبانی: حرکت رکابزن کروات ناجوانمردانه بود

کاپیتان تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز در تشریح این اتفاق گفت: تیم ما در این تور از بخت بیشتری برای قهرمانی برخوردار بود و این موضوع را تیم های حریف هم می دانستند. در مرحله پنجم که یک مسیر سربالایی بود و من هم متخصص رکاب زدن در چنین مسیرهایی هستم، در همان کیلومترهای ابتدایی مسیر یک لحظه احساس کردم یکی از دوچرخه سواران از پشت به من نزدیک شده و با پیشی گرفتن از من، قصد خارج کردن من از جاده را دارد.

قادر میزبانی افزود: وقتی متوجه نیت او شدم، خواستم از او عبور کرده و به مسیر ادامه دهم اما رکابزن تیم لوبوریکا با حرکتی ناجوانمردانه با دستش به من ضربه ای زد و من نیز وقتی دیدم از جاده خارج شدم و تعادل خود را از دست دادم، ناخودآگاه ضربه ای به او زدم که متاسفانه داور آلمانی که نزدیک به صحنه بود، هر دوی ما را متخلف دانست و ما را از دور رقابتها اوت کرد.

به گفته میزبانی، البته داور نتوانست فرد متخلف را به درستی تشخیص دهد چرا که دست برداشتن از فرمان دوچرخه به قصد زدن رکابزن دیگر خطاست و در آن صحنه باید داور فقط دوچرخه سوار کروات را جریمه می کرد.

وی با ارائه توضیح بیشتر در این خصوص ادامه داد: رکابزنی که این حرکت ناجوانمردانه را برابر من انجام داد، جزو یاران کمکی و ضعیف تیم لوبوریکا بود و تا پایان مرحله چهارم در جدول رده بندی تور از بین 145 رکابزن، در جایگاه 135 قرار داشت. در حالیکه من نفر اصلی تیمم بودم و رده من نیز تا پایان مرحله چهارم، هفتم جدول بود. این کار دوچرخه سوار کروات بخاطر این بود که به تیم پتروشیمی ضربه بزند و تیم ما را از کسب امتیاز و رسیدن به صدر جدول بازدارد.

دارنده تنها مدال طلای رشته دوچرخه سواری در بازی های آسیایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حذف خود از گردونه تور چین هایلگ 2011 را ضربه ای مهلک به پیکره تیم پتروشیمی دانست و اظهار داشت: در این تور همه تیمها با هفت رکابزن حاضر شده بودند ولی تیم ما بدلیل انصراف مارکوس ایبگر با شش رکابزن در تور شرکت کردیم. در حالیکه ما یک یار از دیگر تیم ها کمتر داشتیم و با تلاش فراوان خلاء ایبگر را پر می کردیم، حذف من سبب شد تا تیم پنج نفره شده و به کلی ضربه ببیند. این در شرایطی بود که من به عنوان یک سربالارو می توانستم وضعیت امتیازی تیم را بهبود بخشم.

ایجاد درگیری با میزبانی نقشه ای از پیش طرح ریزی شده بود

سرمربی تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز هم با ابراز تاسف از این حرکت غیرورزشی رکابزن کروات، آنرا توطئه و نقشه ای از پیش طراحی شده دانست و گفت: ما همچون دوره های قبلی تیم برتر تور بودیم و برای کسب چهارمین عنوان قهرمانی متوالی خود گام در رقابتها گذاشته بودیم اما یک حرکت ناجوانمردانه از سوی یکی از رکابزنان تیم لوبوریکا کرواسی سبب شد تا تیم ما نتواند مزد زحمات و ارزشهای خود را بگیرد.

کاظم خاتون آبادی اضافه کرد: تیم هایی همچون سی سی سی لهستان، لوبوریکا کرواسی و اسلوونی که از بلوک شرق در این تور حضور داشتند، همگی با یکدیگر متحد بودند و علیه تیم ما کار می کردند. این موضوع سبب شد تا ما به تعداد تیم های شرکت کننده از این منطقه اروپا اعتراض کرده و خواهان حضور تنها یک تیم بلوک شرق در تور چین هایلگ باشیم.

وی با اشاره به علت درگیری قادر میزبانی با رکابزن کروات اظهار داشت: در شرایطی که تیم ما تاپایان مرحله چهارم رقابت نزدیک و سختی با حریفان داشت، اما امیدوار بودیم که در مراحل پنجم و هفتم که مسیرهایی سربالایی در انتظار دوچرخه سواران بود بتوانیم با حضور قدرتمند قادر میزبانی تکلیف قهرمانی تور را مشخص کنیم اما نفر یکصد و سی و پنجم جدول رده بندی تور که امیدی برای کسب هیچ عنوانی نداشت، به شکلی عجیب یک تصادف عمدی با کاپیتان تیم ما انجام داد و سبب شد تا قادر که نفر هفتم مجموع چهار مرحله قبلی و از امیدهای قهرمانی مرحله پنجم بود، ناخواسته عکس العمل نشان داده و با تصمیم داور از دور رقابتها حذف شود.

سرمربی تیم پتروشیمی ادامه داد: ما در همان آغازین روز تور با انصراف مارکوس ایبگر، شش نفره در رقابت با حریفان هفت نفره حاضر شدیم و وقتی میزبانی هم از دور رقابتها اوت شد، از قدرت تیم ما کاسته شد تا عملا از کسب چهارمین عنوان قهرمانی متوالی تور چین هایلگ محروم بمانیم.

وی ضمن اعلام خبر لغو قرارداد با ایبگر اترشی، از اعتراض کتبی تیم پتروشیمی تبریز به فدراسیون جهانی دوچرخه سواری سخن گفت و تاکید کرد: ما یقین می دانیم که کار غیر ورزشی رکابزن تیم لوبوریکا کرواسی یک نقشه از پیش طراحی شده برای جلوگیری از امتیاز گیری تیم ما بود و بر همین اساس، اعتراض کتبی خود را به uci ارسال کرده ایم و پیگیر این موضوع نیز خواهیم بود.

خاتون آبادی علاوه بر عدم انجام تعهد و حضور مارکوس ایبگر در تور چین هایلگ و همچنین اتفاق بحث برانگیزی که برای قادر میزبانی رخ داد، تغییر مسیرهای این دوره از تور چین هایلگ را نیز دلیل دیگری برای دور ماندن این تیم از عنوان قهرمانی دانست اما در عین حال از رضایت کلی خود در خصوص عملکرد رکابزنان تیمش سخن گفت و تصریح کرد: به واقع اگر اتفاقات غیرقابل پیش بینی برای ما در این تور رخ نمی داد، تیم ما با عنوان قهرمانی به ایران باز می گشت. البته با همه این اوصاف، تیم ما توانست بهترین تیم آسیایی تور چین هایلگ 2011 لقب بگیرد. همچنین بوریس شیپلویسکی موفق شد پیراهن امتیازی تور را از آن خود کرده و حسین عسگری نیز در مجموع انفرادی کل تور ششم شد.

نباید حرکات غیرورزشی در دوچرخه سواری رواج یابد

رئیس هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه اقدام رکابزن تیم لوبوریکا کرواسی اصلا قابل توجیه نیست، از فدراسیون جهانی دوچرخه سواری uci خواست تا در برابر این اتفاق ساکت ننشیند.

عظیم عبدل نژاد ممقانی در این خصوص گفت: در صحنه ای که منجر به اخراج و حذف قادر میزبانی شد، داور آلمانی بایستی ریزبینانه و نکته سنجانه تصمیم می گرفت اما وی تصمیمی عجولانه گرفت تا بهترین سربالارو ما از دور رقابتها کنار برود.

وی از اعتراض کتبی تیم پتروشمی تبریز به فدراسیون جهانی دوچرخه سواری و ارسال رونوشت آن به فدراسیون دوچرخه سواری جمهوری اسلامی ایران خبر داد و اظهار داشت: این قانون uci که هرگاه دو رکابزن با یکدیگر درگیر شوند باید هردوی آنها چه گناهکار و چه بی گناه از دور رقابتها حذف شوند، قانون جالبی نیست و ما خواستار اصلاح آن می باشیم؛ چراکه اگر این قانون همچنان اعمال شود، در آینده نیز شاهد این چنین درگیری هایی که یک طرف آن نفر اول و یک طرف آن نفر آخر باشد، رواج پیدا می کند و مسابقات دوچرخه سواری جذابیت و هیجان خود را از دست می دهد.

ممقانی اضافه کرد: در مورد حذف قادر میزبانی نیز دوچرخه سوار تیم لوبوریکا که در جدول تور رده 135 را در بین 145 شرکت کننده تا پایان مرحله چهارم در اختیار داشت، در حرکتی زننده کاپیتان تیم پتروشیمی که در جدول هفتم بود را مورد ضرب قرار داد تا بخت اول قهرمانی در مسیر سربالایی مرحله پنجم را از دور رقابتها کنار بزند.

وی با اشاره به بخت بالای تیم پتروشیمی برای کسب چهارمین عنوان قهرمانی متوالی در تور چین هایلگ 2011 ، اتفاق رخ داده برای میزبانی را دلیل ناکامی تیم پتروشیمی عنوان کرد و گفت: همه شرایط برای رسیدن به مقام قهرمانی مهیا بود و تیم ما می توانست باتوجه به حضور رکابزنان سربالارو، امتیازات خوبی کسب کند اما دقیقا در همان مرحله سربالایی، این حادثه به وقوع پیوست که به نظر من این یک اقدام حساب شده و تله ای از سوی تیم لوبوریکا برای رکابزنان ما بود.

وی از فدراسیون جهانی دوچرخه سواری خواست تا به اعتراض تیم پتروشیمی رسیدگی کرده و ازتکرار چنین اتفاقات غیر ورزشی و ناجوانمردانه در ورزش دوچرخه سواری پیشگیری کند.

گفتنی است تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز در سالهای 2008 تا 2010 سه بار عنوان قهرمانی تور چین هایلگ را به دست آورده بود.

در دوره اخیر این تور نیز تیم پتروشیمی پس از تیم های اسلوونی، سی سی سی لهستان، ایتالیا و لوبوریکا کرواسی در جایگاه پنجم قرار گرفت تا به عنوان بهترین تیم آسیایی نیز معرفی شود.

به اعتقاد کارشناسان، به نظر می رسد کسب قهرمانی های متعدد تیم پتروشیمی در میادین بین المللی، تیم های رقیب را به فکر اعمال اقداماتی همچون آنچه که دوچرخه سوار تیم لوبوریکاکرواسی انجام داد، فرو برده که البته ضروری است فدراسیون جهانی دوچرخه سواری در این خصوص پیگیری های لازم را انجام داده و برای پیشگیری از آن فکری بکند.

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محمود نصیرپور