گروه "سرود و کر " در گلستان تشکیل می شود

محسن ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به وجود هنرمندان متعدد رشته موسیقی و عشق و علاقه‌ای که در بین آنان مشاهده می‌شود، همیشه نیاز تشکیل "گروه سرود و کُر" با توجه به پتانسیل بالای استان در این بخش احساس می‌شد که بحمدالله زمینه تشکیل این گروه در حوزه هنری فراهم شد.

وی از تمامی علاقمندان به شرکت در این گروه دعوت کرد و افزود: این گروه متشکل از 20 تن از هنرمندان خانم و آقا خواهد بود که پس از ثبت ‌نام و تست‌گیری صدا توسط کارشناسان، کلاس‌های مختلف آموزش مبانی و مقدمات موسیقی و سلفژ را نیز خواهند گذراند.

وی در ادامه اظهار داشت: علاقمندان می‌توانند همه روزه تا پایان 7 مردادماه در محل آموزشگاه هنر سوره واقع در گرگان، خیابان پارک شهر، پلاک 25 مراجعه و ثبت‌نام نمایند و زمان تست‌گیری نیز 11 مردادماه در نظر گرفته شده است.



ربانی در پایان زمان تست‌گیری را 11 مردادماه اعلام کرد و افزود: امیدوارم هنرمندان موسیقی استان با حضور خود در روزهای یاد شده به شکل گیری بهتر این گروه کمک کنند.