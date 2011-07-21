به گزارش خبرنگار مهر، دبیرکل فدراسیون بینالمللی جمعیتهای ملی صلیب سرخ و هلالاحمر به منظور بازدید از توان امدادی جمعیت هلالاحمر اصفهان به این استان سفر میکند.
بکله گلتا به همراه بنسی علی نماینده فدراسیون بینالمللی جمعیتهای ملی صلیب سرخ و هلال احمر در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه (منا)، در روزهای سوم و چهارم مردادماه به اصفهان سفر خواهند کرد.
وی قرار است 31 تیرماه سال جاری به منظور بازدید از توان امدادی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، به کشورمان سفر کند.
دبیرکل فدراسیون بینالملللی جمعیتهای ملی صلیب سرخ و هلال احمر، علاوه بر ارزیابی توان امدادی هلال احمر ایران و دیدار با ابوالحسن فقیه، رئیس جمعیت هلال احمر کشورمان، با وزیران کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور خارجه دیدارهایی را انجام خواهد داد.
بکله گلتا آخرین بار پس از وقوع زمین لرزه بم در سال 82 در ایران حضور یافته بود.
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