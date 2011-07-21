4 میلیون جلد قرآن در مدارس سراسر کشور توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حاجی بابایی شامگاه چهارشنبه در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی از افزایش ساعت کاری از 24 به 25 ساعت خبر داد و گفت: یک ساعت افزایش به قرآن اختصاص یافته است چرا که قرائت قرآن قبل ازآغاز درس توسط یکی از دانش آموزان یا معلمان صورت خواهد پذیرفت.

وی افزود: برای تغییر کتب درسی نیز امسال کتاب سال اول دوره ابتدایی تغییر خواهد داشت و سال آینده کلاس دوم که این روند در طی پنج سال تحصیلی ادامه خواهد یافت.

حاجی بابایی با اشاره به اهمیت رابطه آموزش و پرورش با حوزه علمیه گفت: طی دو جلسه ای که با آیت الله مقتدایی داشتیم مقرر شد، در طی هفته آتی تفاهم نامه ای بین حوزه علمیه و وزارت آموزش و پرورش به امضا برسد، که براساس این تفاهم نامه سعی در افزایش و گسترش فعالیت دراین بخش را داریم.