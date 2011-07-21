به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد شامگاه چهارشنبه در مراسم رونمایی از مجموعه پنج جلدی اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم با قدردانی از همه محققین و پژوهشگرانی که در تدوین این مجموعه ارزشمند تلاش کرده‌اند اظهار داشت: یک اثر تاریخی هدفمند که دارای موضوعی مشخص است از آثار و نتایج فراوانی برخوردار است. زمانی که بخش‌های تاریکی از تاریخ یک ملت ورق خورده و شفاف می‌شود خودآگاهی و عبرت‌آموزی را برای آن ملت در بر خواهد داشت.

وی افزود: مقطع جنگ جهانی اول و دوم یک دوره حقیقتاً تاریکی در تاریخ ملت ایران است که آنچه از آن دوران به ثبت رسیده سرشار از تحقیر ملت ایران است. در دوره جنگ جهانی دوم همه هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها از جیب ملت ایران پرداخت شد اما در مقابل منافع اقتصادی و سیاسی در اختیار دیگران قرار گرفت و فاتحین جنگ جهانی دوم حتی از ملت ایران تشکر هم نکردند.

احمدی‌نژاد خاطر نشان کرد: اشغالگران نه تنها هزینه‌ها و خسارات وارد شده به ملت ایران را جبران نکردند بلکه اقدامات تحقیرآمیز خود در دوره اشغال را دستمایه‌ای برای سلطه‌گری‌های بعدی خود قرار دادند.

رئیس‌جمهور افزود: اشغالگران در مقابل هزینه‌های ملت ایران، برکناری دولت ملی و فقر و عقب‌ماندگی و دیکتاتوری را به ملت ایران تحمیل کردند.

وی خاطر نشان کرد: ملت ایران به اعتراف همه مورخان منصف جهان بیشترین سهم را در برپایی تاریخ و تمدن بشری داشته است،‌ به گونه‌ای که اگر ایران از تاریخ و تمدن جهان کنار گذاشته شود چیز قابل ذکری از تمدن بشری باقی نخواهد ماند.

احمدی نژاد گفت: بررسی گذشته تاریخی نوعی آگاهی‌بخشی است برای اینکه اگر ملتی غافل شود و از اعمال اراده خود در صحنه‌های گوناگون غفلت کند و به تحولات پیرامون خود بی‌توجه باشد دچار آسیب و خسارت‌های جبران‌ناپذیر خواهد شد و این درس بزرگی است که اگر ملتی با قدرت و اقتدار از حقوق و عظمت خود دفاع نکند زیر پای سلطه‌گران قرار خواهد گرفت.

وی خاطر نشان کرد: بررسی مقاطع تاریخی برای سیاستمداران نیز عبرت و چراغ راه است که اگر خودخواهی، جهالت و خودپرستی بر سیاستمداران حاکم شود نتیجه‌ای جز ذلت نخواهد داشت و ملت‌ها نیز آگاه می‌شوند که اگر روزی حاکمان ناصالح بر آنان مسلط شوند، نتیجه آن بر باد رفتن همه موجودیت و هویت‌شان خواهد بود.

رئیس‌جمهور افزود: اگر روزی کسانی بر ملتی حاکم شوند که منافع شخصی و مادی را بر صیانت از منافع ملی ترجیح دهند نتیجه آن متلاشی شدن موجودیت آن ملت خواهد بود.

وی مستندسازی مطالبات به حق یک ملت را از دیگر نتایج تدوین آثار تاریخی دانست و گفت: بررسی مقاطع تاریخی در حقیقت بسترسازی برای احقاق حق یک ملت است و اسنادی که امروز از آنها رونمایی شد در هر محکمه منصفی قابل قبول است بخصوص در محکمه وجدان عمومی ملت‌ها تاثیر فراوانی دارد و می‌تواند تراز ملت‌ها را جابه‌جا و مناسبات موجود را تغییر دهد.

احمدی‌نژاد جلوگیری از تکرار حوادثی مانند جنگ جهانی دوم و افشای چهره مدعیان را از دیگر نتایج آثار و پژوهش‌های تاریخی دانست و گفت: کسانی که با برده‌داری، نسل‌های متوالی را نابود کردند و دوره استعمار و چپاول‌گری را بر ملت‌های جهان تحمیل کردند امروز به دنبال بیداری ملت‌ها و پیروزی نهضت‌های آزادی‌بخش نقاب‌های خود را تغییر داده و مدعی دفاع از حق ملت‌ها شده اند در حالی که غارت‌هایی که در دوره اخیر هم انجام می‌دهند ده‌ها برابر کل تاریخ قبل از این دوره است.

وی با بیان اینکه سلطه‌گران با تحمیل ساختارهای جهانی به طور خودکار ثروت ملت‌ها را غارت می‌کنند، گفت: دولت آمریکا با فریبکاری تاریخی دلار را به عنوان پول حاکم بر دنیا تبدیل کرد و در حالی که متعهد شده بود به ازای چاپ دلار، طلا ذخیره کند به طور یکجانبه این تعهد را زیرپا گذاشت و در 40 سال اخیر بیش از 32 هزار میلیارد دلار بدون پشتوانه، چاپ و منتشر کرده است و این یک غارت بزرگی است که مجموعه غارت های قبل از این دوره به یک دهم آن هم نمی‌رسد.

رئیس‌جمهور گفت: کسانی که دوره برده‌داری و استعمار و اشغالگری را بر ملت‌ها تحمیل کرده‌اند امروز با تغییر چهره قصد دارند خود را مدعی دفاع از حقوق ملت‌ها نشان دهند که باید در راستای افشای چهره واقعی آنها گام برداشت و سازوکارهای ناعادلانه‌ای که بر دنیا تحمیل کرده‌اند را اصلاح کرد در غیر این صورت شرایط با گذشته هیچ تفاوتی نخواهد کرد.

وی افزود: سلطه‌گران با فریبکاری به گونه‌ای تبلیغ می‌کنند که ثروتی که در کشورهای خود انباشته کرده‌اند حاصل زحمات خودشان است در حالی که اگر غارتگری‌های آنها از مجموعه ثروتشان اخذ شود، چیزی برای آنها باقی نخواهد ماند.

احمدی‌نژاد گفت: قدرت‌های زورگو و سلطه‌گر سیستم پولی و بانکی جهان را در اختیار دارند و در مقابل درخواست وام ملت‌هایی که در این بانک سپرده دارند، ده‌ها مانع و امتیاز مطرح می‌کنند آنان با استفاده از سازوکارهایی که در اختیار گرفته‌اند علیه ملت‌ ایران قطعنامه صادر می‌کنند و همان را مبنای عمل خود برای لغو قراردادهایشان قرار می‌دهند.

وی تصریح کرد: باید سازوکارهای ظالمانه بر جهان تغییر کرده و اساس شورای امنیت و ساختار پولی و مالی جهان اصلاح شود در غیر این صورت غارت و چپاول ثروت ملت‌ها گسترده‌تر از گذشته ادامه خواهد داشت.

رئیس‌جمهور گفت: انتشار مجموعه‌های تاریخی این آگاهی را به یک ملت می‌دهد که تا زمانی که مناسبات عادلانه و انسانی بر جهان حاکم نشود شرایط ملت‌ها مانند گذشته خواهد بود امروز زمان آن است که نظام عادلانه‌ای جایگزین ساختار حاکم بر جهان شود و زمینه‌های ظلم و تجاوز به طور کامل خشکانده شود.

وی اظهار داشت: اینکه ملت ایران فریاد حکومت جهانی با حاکمیت انسان کامل و عادل را سر می‌دهد نشانگر این است که ملت ایران فقط به دنبال نفی ساختارهای حاکم نیست بلکه جایگزین مناسبی برای این ساختارها معرفی می‌کند.

احمدی‌نژاد با اشاره به اقدامات ناجوانمردانه اشغالگران در دوره جنگ جهانی اول و دوم گفت: اشغالگران ایران را پل پیروزی قرار دادند و با ناجوانمردی بیماری و قحطی را بر ملت ایران تحمیل کردند.

وی با اشاره به علت اصلی دشمنی سلطه‌گران با ملت ایران گفت: سلطه‌گران تنها بدیل خود را فرهنگ متعالی ملت ایران می‌دانند و به خوبی به این موضوع آگاه هستند که تنها ملتی که می‌تواند معادلات جهانی را به نفع بشریت تغییر دهد، ملت ایران است به همین دلیل به دنبال دشمنی و توطئه علیه ملت ایران هستند.

رئیس‌جمهور ترجمه و انتشار آثار رونمایی شده را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید این مجموعه تاریخی ارزشمند در اختیار جوانان و دانشگاهیان قرار بگیرد و ضرورت دارد صدا و سیما نیز بررسی آثار تاریخی را در دستور کار روزانه خود قرار دهد.

وی همچنین ارسال کتاب‌های ترجمه شده را به رؤسا و سران کشورها و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی دنیا مورد اشاره قرار داد و گفت: این کتاب‌ها در حقیقت آینه‌ای است که در پیش روی سلطه‌گران و مدعیان قرار داده می‌شود و چهره واقعی آنان را نمایان می‌سازد.

احمدی‌نژاد در ادامه از دست‌اندرکاران و محققان تدوین مجموعه پنج جلدی اسناد اشغال ایران در جنگ جهانی دوم خواست که اسناد جنگ جهانی اول را هم مورد بررسی قرار داده و منتشر کنند.

وی با اشاره به اینکه جغرافیا و تاریخ ایران هیچگاه از تحولات و مناسبات جهانی جدا نبوده است و همواره در محور این تحولات قرار داشته است، گفت: مقاطع تاریخی ملت ایران را می‌توان با تولید آثار هنری به تصویر کشیده شود و این موضوع موجب آگاهی‌بخشی و از عوامل اقتدار یک ملت است و هیچ قدرتی نمی‌تواند یک ملت آگاه و متحد را شکست دهد.

رئیس‌جمهوراز وزارت امور خارجه نیز خواست ستاد قدرتمندی برای پیگیری حقوقی خسارت‌های وارد شده به ملت ایران در مقاطع تاریخی با استفاده از اسناد منتشر شده در مجموعه کتب 5 جلدی تشکیل دهد.

وی افزود: باید سلطه‌گران از تاریخ بیرون رانده شوند تا در روند آینده بشریت اثرگذاری نداشته باشند و این کار نیازمند اندیشه و آگاهی‌بخشی است.

احمدی نژاد گفت: اگر ملت‌ها حقوق خود را از اشغالگران مطالبه نکنند و از موضع طلبکاری کوتاه بیایند باید بدانند که در مقابل این اقدام آنها اشغالگران طلبکاری خواهند کرد.

رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: از آنجایی که امروز ملت ایران از هیچ قدرتی واهمه‌ای ندارد و خود را باور کرده و در مسیر عزت و سرافرازی قرار گرفته است ما به عنوان خادمین ملت هم باید همین روحیه را به نمایش بگذاریم و در عرصه‌های مختلف جهانی حقوق ملت خود را مطالبه کنیم.

وی افزود: امروز دوره ملت‌های آزاده و اندیشه‌های بلند است و وظیفه داریم ضمن افشای چهره واقعی سلطه‌گران اندیشه الهی را به جهانیان معرفی کنیم.

مجموعه 5 جلدی اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم نمایانگر زوایای مظلومیت ملت ایران است



همچنین در ادامه این مراسم معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور طی سخنانی مجموعه 5 جلدی اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم را نمایانگر زوایای مظلومیت ملت ایران و وحشی‌گری اشغالگران و تحمیل خفت و تحقیر تاریخی دانست و اظهار داشت: اسناد گردآوری شده در این مجموعه پنج جلدی بعنوان بخشی از اسناد موجود در زمینه اشغال ایران در مقطع تاریخی جنگ جهانی قطعا می‌تواند دستمایه بررسی‌های علمی، تاریخی و حقوقی بعدی برای احقاق حقوق از دست رفته ملت بزرگ ایران اسلامی باشد.



وی خاطر نشان کرد: نظرسنجی‌های انجام شده حاکی از آن است که مطالبه خسارات ناشی از دو جنگ جهانی به عنوان یک مطالبه ملی و تاریخی نزد مردم مطرح است و اکثریت شرکت‌کنندگان در نظرسنجی طرح این موضوع از سوی ریاست محترم جمهوری را نشانه شجاعت و ابتکار عمل ایشان می‌دانند.



معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور با قدردانی از زحمات و تلاش‌های تمامی دست‌اندرکاران و تهیه‌کنندگان این مجموعه مستند تاریخی از برگزاری جشنواره فیلم، عکس و کتاب و اسناد و پژوهش‌های تاریخی دوران تحت اشغال در آینده خبر داد.



وی روحیه حق‌طلبی و خصیصه صلح‌خواهی ملت ایران را در طول تاریخ مورد اشاره قرار داد و گفت: حتی در دوره جهان‌داری ایرانیان، ملل تحت حاکمیت ایران از آرامش و آسایش برخوردار بودند و این ملت هیچگاه به دنبال تجاوز به سایر ملت‌ها و همسایگان خود نبوده است.



صالحی‌مرام با بیان اینکه ملت صبور ایران مصیبت‌های فراوانی مانند دو جنگ جهانی را از سر گذرانده است، خاطر نشان کرد: این دو جنگ جهانی نمونه‌ای از رفتار وحشی‌گرانه انسان مدرن غربی در منکوب و لگدمال کردن فضایل اخلاقی و انسانی بود. ملت ایران در این جنگ‌ها به رغم اعلام بی‌طرفی و پایبندی به این اصل، از آتش جنگ ناخواسته مصون نماند.



وی تصریح کرد: اشغال ایران در دو جنگ جهانی زخم کهنه‌ای است که بر جان و روان ایرانیان نشسته است.



معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور با قدردانی از دکتر احمدی‌نژاد بخاطر تاکید بر ضرورت مطالبه حقوق ملت ایران از اشغالگران در دوره دو جنگ جهانی اظهار داشت: رییس‌جمهور به عنوان فرزند خلف ملت ایران و به نمایندگی از تمامی نسل‌های ایرانی، فریاد دادخواهی از این ظلم تاریخی را برآورد و در نامه‌ای به رییس‌دفترشان از احقاق حق مسلم ملت ایران سخن گفتند و معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور در راستای انجام این تکلیف و وظیفه ملی اقدامات عملی را آغاز و با تشکیل کمیته‌های مختلف در مرکز پژوهش، سنجش و اسناد، بررسی ابعاد گوناگون این موضوع را در دستور کار خود قرار داد که حاصل آن مجموعه 5 جلدی اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم است.