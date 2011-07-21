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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۱

رقابت کارآموزان فنی حرفه ای یزد در دوازدهمین المپیاد ملی مهارت آغاز شد

رقابت کارآموزان فنی حرفه ای یزد در دوازدهمین المپیاد ملی مهارت آغاز شد

یزد - خبرگزاری مهر: رقابت کارآموزان فنی و حرفه ای یزد امروز در دوازدهمین المپیاد ملی مهارت در مرحله استانی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، المپیاد مرحله استانی دوازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت با شرکت 100 نفر از کار آموزان استان یزد و 40 داور از امروز آغاز شد.

این رقابتها طی امروز و فردا، 30 و 31 تیرماه در چهار حوزه مراکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک، شماره دو، شماره سه و شهرستان صدوق و همچنین آموزشگاه آزاد پارسان الکتریک برگزار خواهد شد.

این رقابتها در سه مرحله شهرستانی، استانی و سپس ملی برگزار می شود و برگزیدگان آن به رقابتهای بین المللی اعزام خواهند شد.

استان یزد سال گذشته میزبان برگزاری برخی از رشته های فنی و حرفه ای در مرحله ملی بود.

کد مطلب 1363804

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