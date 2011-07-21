اولین انجمن معلولان جسمی حرکتی رامیان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بای رئیس اداره بهزیستی شهرستان رامیان صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح این انجمن گفت: امیدواریم تمامی جامعه هدف بهزیستی از برکات و نعمات این ماه عزیز بهره مند شوند.

وی با اشاره به نامگذاری سال 90 تحت عنوان سال "جهاد اقتصادی" از سوی مقام معظم رهبری، گفت: قرار گرفتن و ماندگاری در خط ولایت فقیه و پیروی از منویات ایشان راه گشای ما در تمامی امور خواهد بود.

وی افزود: سازمان بهزیستی که محصول تدبیری بی نظیر رویکرد شامل توانمندسازی، حفظ، تقویت و ارتقای کرامت و عزت نفس نیازمندان و محرومان است وارد سی و دومین سال از زمان تاسیس خود شده است.

بای ادامه داد: این سازمان که در سال 1359 به پیشنهاد شهید بزگوار دکتر فیاض بخش و بر اساس اصول 21 و 29 قانون اساسی تاسیس شد، امروز بالغ بر 54 وظیفه تخصصی را عهده دار است و به عنوان محوری ترین دستگاه دولتی متولی رفاه اجتماعی محسوب می شود.

وی گفت: امروز با تلاش و کوشش معلولین عزیز شاهد افتتاح اولین انجمن معلولین جسمی حرکتی این شهرستان هستیم.

وی این انجمن را نخستین تلاش نهادینه معلولین در جهت احقاق حقوق حقه خود و به عنوان پایگاهی رسمی در مسیر توسعه یافتگی تعبیر کرد و آرزو کرد با همکاری متقابل و بهره گیری از کلیه ظرفیت های موجود و تشریک مساعی، این انجمن بتواند در جهت تحقق اهداف، وظایف و ماموریت های سازمان بهزیستی گام های اساسی بردارد.

بای افزود: وجود این انجمن می تواند آموزش های لازم در جهت آگاه سازی و اطلاع رسانی معلولین، توانمند سازی و ارتقاء ظرفیت های آنها ارائه دهد تا معلولین عزیز را به سرمایه های اجتماعی موثر تبدیل کند.