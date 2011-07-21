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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۷

گزارش هفتگی بورس اصفهان/

ارزش سهام 136 شرکت افزایش یافت

ارزش سهام 136 شرکت افزایش یافت

اصفهان - خبرگزاری مهر: ارزش سهام 136 شرکت حاضر در بورس اصفهان طی هفته جاری افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته کاری بورس اصفهان، ارزش سهام 136 شرکت حاضر در بورس افزایش یافت اما 89 شرکت کاهش ارزش سهام خود را تجربه کردند.

در داد و ستدهای این هفته بورس اصفهان، سهام شش شرکت نیز بدون تغییر باقی ماند.

همچنین از ابتدای هفته جاری تا عصر چهارشنبه، 34 میلیون و 586 هزار و 139سهم در تالار بورس اوراق بهادار اصفهان داد و ستد شد.

این تعداد سهام به ارزش 102 میلیارد و 350 میلیون و 514 هزار و 962 ریال متعلق به 231 شرکت حاضر در بورس است.

سهم اصفهان در معاملات هفته جاری بورس کشور 1.8 درصد و سهم خرید در مبادلات بورس اصفهان 52.7 درصد بوده است.

بیشترین سهام داد و ستد شده طی این مدت در بازار بورس اصفهان، متعلق به شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به ارزش بالغ بر 15 میلیارد ریال بود و بیشترین تعداد خریدار را نیز سهام بانک ملت با 181 خریدار داشت.

کد مطلب 1363808

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