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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۱

معارفه معاون صنایع دستی چهارمحال و بختیاری انجام شد

معارفه معاون صنایع دستی چهارمحال و بختیاری انجام شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: تودیع و معارفه معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیروزه هیبتیان سرپرست معاونت صنایع دستی سابق تودیع و مهرداد رئیسی با حفظ سمت در پست کارشناس آموزش به عنوان سرپرست معاونت صنایع دستی این اداره کل معرفی شد.

سرپرست معاونت صنایع دستی  سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و صنایع دستی این اداره کل در این مراسم از اجرای بیش از 40 برنامه متنوع در سال جاری خبر داد و اظهار داشت : بیمه صنعتگران، ایجاد خوشه های صنایع دستی، ایجاد بازارچه، استاندارد سازی رشته های صنایع دستی، بسته بندی محصولات صنایع دستی، مستند نگاری و انجام مطالعات پژوهشی صنایع دستی استان از مهمترین برنامه های اجرایی امسال هستند.

 رئیسی کاربردی کردن صنایع دستی بومی وقدیمی به عنوان یک سبد خانوار، تلفیق صنایع دستی قدیم  و جدید با حفظ هویت و اصالت، پیوند بین صنایع دستی با دانشگاه هنر برای ارتقاء از لحاظ علم و نوآوری، آموزش های منجر به ایجاد اشتغال و درآمدزایی را از اهداف خود در حوزه صنایع دستی دانست.
 
 
 

کد مطلب 1363809

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