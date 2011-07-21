معارفه معاون صنایع دستی چهارمحال و بختیاری انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیروزه هیبتیان سرپرست معاونت صنایع دستی سابق تودیع و مهرداد رئیسی با حفظ سمت در پست کارشناس آموزش به عنوان سرپرست معاونت صنایع دستی این اداره کل معرفی شد.

سرپرست معاونت صنایع دستی سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و صنایع دستی این اداره کل در این مراسم از اجرای بیش از 40 برنامه متنوع در سال جاری خبر داد و اظهار داشت : بیمه صنعتگران، ایجاد خوشه های صنایع دستی، ایجاد بازارچه، استاندارد سازی رشته های صنایع دستی، بسته بندی محصولات صنایع دستی، مستند نگاری و انجام مطالعات پژوهشی صنایع دستی استان از مهمترین برنامه های اجرایی امسال هستند.

رئیسی کاربردی کردن صنایع دستی بومی وقدیمی به عنوان یک سبد خانوار، تلفیق صنایع دستی قدیم و جدید با حفظ هویت و اصالت، پیوند بین صنایع دستی با دانشگاه هنر برای ارتقاء از لحاظ علم و نوآوری، آموزش های منجر به ایجاد اشتغال و درآمدزایی را از اهداف خود در حوزه صنایع دستی دانست.





