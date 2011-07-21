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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۹

زندان تاریخی یزد مرمت شد

زندان تاریخی یزد مرمت شد

یزد - خبرگزاری مهر: معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد گفت: زندان شهربانی از جمله بناهای دوره پهلوی مرمت و بهسازی شد.

ذات الله نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کار مطالعه و مرمت این بنا از فروردین ماه سال جاری با اختصاص 400 میلیون ریال آغاز شده و تا خرداد ماه مرحله اول آن مرمت شد.

وی بیان داشت: هم اکنون نیز کار مطالعاتی و طرح مرمت و احیای مرحله دوم مرمت این بنا در دست تهیه است.

نیکزاد عملیات مرمتی را شامل تراشیدن اندوده فرسوده بدنه‌ها، اندود کاهگل ته کش و روکش، بندکشی دیوارهای بیرونی، اجرای کونوشکنی، جمع آوری دیوارها، ازاره ‌های فرسوده پای دیوار، دیوارهای الحاقی، سقفهای آجری فرسوده، درب و پنجره ‌های الحاقی، کاشی های فرسوده و ... اعلام کرد.

وی اظهار داشت: بنای زندان شهربانی به صورت چهارضلعی و حیاط مرکزی است و ورودی بنا در ضلع جنوبی و با راهرویی به کریاس متصل می‌ شود.

نیکزاد ادامه داد: در جهت شرق کریاس پلکان قرار دارد که به پشت بام ختم می ‌شود و در جهت شمال کریاس نیز راهرویی وجود دارد که به حیاط می رسد و حیاط بنا به صورت چهارضلعی وحوضخانه بنا در ضلع شمالی با پوشش سقف گنبدی قرار دارد.

وی یادآور شد: همچنین دو برج دیده بانی یکی در ضلع شمالی و دیگری در ضلع جنوبی جهت محافظت از بنا به چشم می ‌خورد.

این بنای پهلوی به شماره 22108 در سال 86 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

کد مطلب 1363810

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