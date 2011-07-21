زندان تاریخی یزد مرمت شد

ذات الله نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کار مطالعه و مرمت این بنا از فروردین ماه سال جاری با اختصاص 400 میلیون ریال آغاز شده و تا خرداد ماه مرحله اول آن مرمت شد.

وی بیان داشت: هم اکنون نیز کار مطالعاتی و طرح مرمت و احیای مرحله دوم مرمت این بنا در دست تهیه است.

نیکزاد عملیات مرمتی را شامل تراشیدن اندوده فرسوده بدنه‌ها، اندود کاهگل ته کش و روکش، بندکشی دیوارهای بیرونی، اجرای کونوشکنی، جمع آوری دیوارها، ازاره ‌های فرسوده پای دیوار، دیوارهای الحاقی، سقفهای آجری فرسوده، درب و پنجره ‌های الحاقی، کاشی های فرسوده و ... اعلام کرد.

وی اظهار داشت: بنای زندان شهربانی به صورت چهارضلعی و حیاط مرکزی است و ورودی بنا در ضلع جنوبی و با راهرویی به کریاس متصل می‌ شود.

نیکزاد ادامه داد: در جهت شرق کریاس پلکان قرار دارد که به پشت بام ختم می ‌شود و در جهت شمال کریاس نیز راهرویی وجود دارد که به حیاط می رسد و حیاط بنا به صورت چهارضلعی وحوضخانه بنا در ضلع شمالی با پوشش سقف گنبدی قرار دارد.

وی یادآور شد: همچنین دو برج دیده بانی یکی در ضلع شمالی و دیگری در ضلع جنوبی جهت محافظت از بنا به چشم می ‌خورد.

این بنای پهلوی به شماره 22108 در سال 86 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.