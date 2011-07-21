رئیس جمهور خط چهارم تولید کنستانتره گل گهر سیرجان را افتتاح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور صبح پنجشنبه با حضور در مجتمع گل گهر سیرجان پس از بازدید از واحدهای مختلف صنعتی در این مجتمع بزرگ با حضور مسئولان محلی و استانی خط تولید جدید کنستانتره در سیرجان را با ظرفیت سالانه دو میلیون تن کنستانتره را افتتاح کرد.

با افتتاح این بخش از مجتمع صنعتی گل گهر 800 شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می شود.

احمدی نژاد دقایقی دیگر در مجتمع صنعتی مس شهید باهنر کرمان حضور خواهد یافت و خط تولید لوله های مسی را افتتاح خواهد کرد.

این طرحهای صنعتی با سرمایه گذاری دو هزار میلیارد ریال احداث شده اند.

محمد جلال ماب، مدیرعامل شرکت سنگ آهن سیرجان در حاشیه افتتاح خط کنستانتره در سیرجان گفت: یکی از سیاستهای صنعتی در استان کرمان تکمیل چرخه تولید فولاد و جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی است.

وی گفت: مجتمع گل گهر دارای منابع غنی سنگ آهن است که تاکنون سرمایه گذاری گسترده ای در راستای ایجاد سود افزوده این مواد معدنی در کرمان انجام شده و بهره برداری از خط چهارم تولید کنستانتره نیز در همین راستا انجام شده است که به میزان قابل توجهی تولید این محصول را افزایش خواهد داد.

این مسئول ادامه داد: ساخت این کارخانه از اواسط سال 87 در سیرجان آغاز شد و امروز با حضور رئیس جمهور کار این مجتمع صنعتی رسما آغاز شده است.

وی همچنین از ادامه سرمایه گذاری دولت در صنعت فولاد استان کرمان خبر داد و گفت: به زودی شاهد انقلابی صنعتی در استان کرمان خواهیم بود.

