صهیونیستها در آرزوی سقوط حکومت اسد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، در نظرسنجی که روزنامه صهیونیستی جروزالم پست انجام داده صهیونیستها از تمایل خود برای سقوط رئیس جمهوری سوریه پرده برداشتند.

در این نظرسنجی اینترنتی دهندگان در پاسخ به این سوال که حاکم بعدی منطقه که سقوط خواهد کرد کیست 37 درصد معمر قذافی دیکتاتور لیبی و 23 درصد آنان نیز "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه را انتخاب کرده اند.

جالب اینجا است که نام اسد اولین گزینه ای است که در فهرست این نظرسنجی به چشم می خورد و پس از وی نام قذافی، ابومازن، علی عبدالله صالح و حمد بن عیسی آل خلیفه دیده می شود.

در همین حال حدود 15 درصد رای دهندگان بر این باورند که بهار عربی به پایان خود رسیده و دیگر حاکمان منطقه توسط جنبشهای مردمی سرنگون نخواهند شد. رتبه های بعدی این نظرسنجی نیز به ترتیب متعلق به رئیس جمهوری یمن، رئیس تشکیلات خودگردان و پادشاه بحرین است.