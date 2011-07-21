265 میلیارد ریال از درآمدهای مالیاتی گلستان محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، داود طبرسا صبح پنجشنبه در سومین جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع مالی استان گلستان افزود: این ارقام در مقایسه با سال قبل شش درصد و در مقایسه با ارقام مصوب در قانون بودجه سال 90 حدود94 درصد تحقق داشته است.

وی گفت: وضعیت عملکرد درآمدهای عمومی استان در سه ماهه اول سال 90 نسبت به مدت مشابه در سال قبل نشان می دهد که درآمدهای مالیاتی با 223 میلیارد و 220 میلیون ریال و سایر درآمدها با 41 میلیارد و 973 میلیون ریال به ترتیب با 2.84 درصد و 8.15 درصد رشد، درآمدهای عمومی را تشکیل می دهند.

معاون برنامه ریزی استانداری گلستان تاکید کرد: با احصا و جمع آوری آمار اصناف و مشاغل در استان، ظرفیتهای پنهان مالیاتی مشخص شوند.



رضا غلام اظهارداشت: یکی از راهکارهای شناسایی این ظرفیتها، احصا و جمع آوری آمار مشاغلی همچون پزشکان، مهندسان، نمایشگاهها و داروخانه های دارای مجوز در استان است.



وی در ادامه از مسئولان این ستاد درخواست کرد که جلسه ویژه ای برای بررسی مالیات بر مشاغل برگزار کنند تا ظرفیتهای پنهان این بخش نیز، تفکیک تا مالیاتهای پرداخت نشده جبران شود.



غلامی اضافه کرد: با توجه به حذف ردیفهایی از درآمدهای مصوب استانی و لحاظ شدن آنها در ردیف درآمدهای ملی، دستیابی به مازاد درآمدها مشکل شده که این مساله، تخصیص منابع و تامین مالی پروژه های خاص را با مشکلاتی مواجه می کند.



وی همچنین بر تشکیل کارگروهی ویژه برای بررسی درآمدهایی از محل واگذاراییهای سرمایه ای تاکید کرد و خواستار این شد که برای افزایش اعتبارات برخی از دستگاههای اجرایی نیز راهکارهایی مشخص شود.