عباس اشعری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات لیگ رده سنی نونهالان و نوجوانان کشور با شرکت تیم هایی از استان های مختلف برای نخست بار با هدف توسعه بیش از پش این رشته ورزشی برگزار می شود.



وی ادامه داد: در واقع هدف فدراسیون پینگ پنگ این است که با برگزاری مسابقات رده های سنی پایه به خصوص نونهالان و نوجوانان، این رشته ورزشی را از رده های سنی پایه در بخش قهرمانی به شکلی مطلوب توسعه دهد.



رئیس هیئت پینگ پنگ استان قم با اشاره به آغاز نخستین دوره رقابت های لیگ نونهالان و نوجوانان، ابراز داشت: نخستین دوره رقابت های لیگ باشگاههای نونهالان و نوجوانان کشور از پنجشنبه ششم مرداد ماه با حضور هفت تیم آغاز می شود.



وی افزود: جلسه قرعه کشی رقابتهای لیگ باشگاهی نونهالان و نوجوانان با حضور رئیس سازمان لیگ و نمایندگان باشگاه های کشور به انجام رسید و طی آن هفت تیم حضورشان در این دوره از رقابت های لیگ کشور قطعی شد.



اشعری یاد آور شد: در پیکارهای امسال لیگ پینگ پنگ نونهالان و نوجوانان باشگاه های کشور، تیم های پینگ پنگ تاپ ابزار مازندران، صنعت نفت آبادان، هیئت قزوین، هیئت پینگ پنگ قم، هیئت لرستان، هیئت کهکیلویه و فردوس بم کرمان به رقابت می پردازند.



وی در ادامه با اشاره به برنامه هفته نخست این دوره از مسابقات که از سوی فدراسیون پینگ پنگ اعلام شده است، عنوان کرد: تیم پینگ پنگ هیئت قم در نخستین دیدار خود در این رقابت ها که مصافی خانگی است، با تیم پینگ پنگ فردوس بم کرمان در قم مسابقه می‌دهد.



رئیس هیئت پینگ پنگ استان قم با اشاره به دیگر مسابقات برگزار شده در هفته نخست پیکارهای لیگ دسته اول پینگ پنگ کشور، افزود: در این بازی ها تیم پینگ پنگ هیئت لرستان با هیئت قزوین در خرم آباد مسابقه می دهد.



وی ابراز داشت: همچنین تیم پینگ پنگ هیئت کهگیلویه با تیم پینگ پنگ صنعت نفت آبادان در شهر گچساران رقابت می کند، ضمن اینکه با توجه به حضور هفت تیم در این رقابت ها، تیم تاپ ابزار مازندران در هفته نخست استراحت دارد.



اشعری تصریح کرد: نسبت به موفقیت تیم پینگ پنگ نونهالان و نوجوانان هیئت قم در مسابقات لیگ رده سنی نونهالان و نوجوانان باشگاه های کشور کاملا امیدوار هستیم زیرا چهره های آینده داری که مدت ها زیر نظر مربیان فعال قم آموزش دیده اند، در این رقابت ها شرکت می کنند.



وی یاد آور شد: تمام برنامه‌های هیئت پینگ پنگ قم در سالن پینگ پنگ شهید محمدی مجموعه ورزشی تختی قم برگزار می شود و طی آن تیم نونهالان و نوجوانان قم نیز در نخستین مسابقه خود برابر تیم پینگ پنگ قرار می گیرد.