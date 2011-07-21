بیکاری و فقر مالی دلایل مهم افزایش ارتکاب به جرم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس لقمانی صبح پنجشنبه در مراسم تقدیر از تیمها و نفرات برتر مسابقات ورزشی و کتابخوانی مددجویان که در سالن سینما زندان مرکزی بندرعباس برگزار شد بیان داشت: یکی از راههای ایجاد اشتغال، آموزش مهارتهای شغلی به افراد جویای کار است که این مهم با ایجاد وتوسعه مراکز فنی وحرفه ای فراهم می شود.

وی گفت: داشتن مهارتهای شغلی یافتن شغل مورد نظر را برای افراد جویای کار آسانتر می کند که این امر سبب اشتغال مولد و کاهش ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه می شود.

مدیر زندان مرکزی بندرعباس افزود: توجه به اشتغال زندانیان یکی از اولویتهای سازمان زندانها است که این امر با جدیت در زندان مرکزی بندرعباس دنبال می شود.

لقمانی گفت: با برگزاری کلاسهای مختلف فنی وحرفه ای فرصتی مناسب برای یادگیری مددجویان در زندان فراهم شده تا با فراگیری مهارتهای شغلی بعد از آزادی به سوی خود اشتغالی گام بردارند.

وی افزود: بعد از آزادی زندانیان نیز نهادهای حمایتی باید با فراهم کردن تسهیلات مناسب زمینه اشتغال این افراد را در جامعه فراهم کنند تا از ورود مجددشان به زندان جلوگیری شود.