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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۵

کیپور:

زمینه های مشارکت پرشور مردم در انتخابات فراهم شود

زمینه های مشارکت پرشور مردم در انتخابات فراهم شود

علی آباد کتول - خبرگزاری مهر: فرماندار علی آباد کتول با اشاره به انتخابات پیش رو مجلس شورای اسلامی، انتخابات را بهترین صحنه تجلی مشارکت ملی و بهترین نمود دمکراسی دانست و تاکید کرد: زمینه های مشارکت پرشور مردم در این رویداد فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی امبر کی پور صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری بخش کمالان، از مسئولان حاضر در جلسه خواست تمام تمهیدات و پیش بینی های لازم را جهت حضور پرشور، آگاهانه و حماسی مردم بیندیشند.

وی به تشریح وضعیت سیاسی اجتماعی کشور پرداخته و علیرغم تمامی تهدیدات و تحریم هایی که بر کشور تحمیل شده است وضعیت موجود را مطلوب توصیف نکرده و سرمنشاء اصلی تحولات اخیر منطقه را برگرفته از پیام جاویدان انقلاب اسلامی دانست.
 
وی در ادامه افزود: بی شک نشر پیام استکبار ستیزی، عدالتخواهی و مبارزه با فسق و جور حاکمان مستبد که شاکله مبانی معرفتی انقلاب را شکل می دهند، در خروش ملتهای منطقه تاثیر شگرفی داشته و این گواهی بر قدرت اثرگذاری جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی است .
 
کی پور در ادامه با نگاهی اجمالی به دلایل و اهداف مقام معظم رهبری از نامگذاری سالها به عناوین مختلف، لازمه اجرایی شدن فرمایشات معظم له در سال جهاد اقتصادی را حرکت مستمر، سازنده و خستگی ناپذیر تمامی ارکان اجرایی کشور برشمرد.
کد مطلب 1363822

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