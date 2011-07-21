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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۰

با حضور جاسبی/

موزه مردم شناسی دانشگاه آزاد همدان بهره برداری شد

موزه مردم شناسی دانشگاه آزاد همدان بهره برداری شد

همدان - خبرگزاری مهر: موزه مردم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی همدان صبح پنج شنبه با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور بهره برداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای نخستین بار، موزه مردم شناسی در این واحد دانشگاهی برپا شده است.

سید اصغر تروهید افزود: یک هزار و 200 متر از مساحت این دانشگاه به احداث دو موزه مردم شناسی و تنوع زیستی اختصاص داده شده است.

تروهید افزود: احداث این دو موزه با هدف جلب توجه گردشگران و نیز آشنایی دانشجویان و علاقمندان به فرهنگ و تمدن مردمان ایران زمین و ابزارآلات زندگی مردمان باستان انجام شده است.

وی دانش آموزان را در اولویت بازدید از این موزه ها عنوان کرد و گفت: برای بازدید دیگر اقشار جامعه نیز با همکاری میراث فرهنگی استان همدان برنامه هایی در نظر گرفته شده است.

تروهید اظهار داشت: 95 درصد هزینه ساخت این موزه ها توسط دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت شده است.

وی در خصوص موزه تنوع زیستی نیز اظهار داشت: این نخستین بار است که دورنمایی از زیستگاه موجودات توأم با تصویر آنان در معرض دید بازدید کنندگان قرار می گیرد.

وی تعداد جانوران موجود در موزه تنوع زیستی را بیش از ده هزار گونه عنوان و تأکید کرد: فضای این موزه به نحوی است که بیننده خود را در فضای واقعی زیستگاه جانوران تصور می کند.

وی احداث دو موزه مردم شناسی و تنوع زیستی و نیز برگزاری همایش های علمی و کاربردی در زمینه گردشگری را از جمله اقدامات موثر این دانشگاه در جذب بیشتر گردشگران عنوان کرد.

کد مطلب 1363823

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