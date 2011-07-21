پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد همدان بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه ها شامل 24 هزار و 201 متر مربع احداث بنا برای ساختمان کتابخانه با زیربنای 830 متر مربع، ساختمان خوابگاه با سه هزار و 300 متر مربع زیربنا، ساختمان علوم پایه با سه هزارو 300 مترمربع زیربنا، ساختمان علوم انسانی با 10هزار و800 متر مربع زیربنا، سالن تیراندازی با 300 متر مربع زیربنا و سالن وزنه بدنسازی با 340 متر مربع است.

تغییر کاربری به سالن تیراندازی در 800 متر مربع زیربنا، تغییر کاربری به کتاب فروشی با زیربنای 180 متر مربع، تغییر کاربری به بوفه با زیربنای 750 متر مربع، تغییرکاربری به بانک ملی شعبه دانشگاه با زیربنای 190 متر مربع، ساختمان رفاه دانشجویی با زیربنای90 متر مربع، ساختمان رفاه دانشجویی با زیر بنای 150 متر مربع و تغییر کاربری به ورودی دانشجویان 120 متر مربع زیربنا از دیگر پروژه ها است.

محوطه پارک شهدا با زیر بنای هشت هزار و 400 متر مربع، محوطه دانشکده علوم پایه با زیربنای شش هزار و 340 مترمربع زیربنا، محوطه دانشکده علوم پایه با پنج هزار مترمربع زیربنا، محوطه دانشکده علوم انسانی 9 هزار و70 مترمربع زیربنا، بهینه سازی نمای دیوار ورودی دانشگاه 600 متر مربع زیربنا، بهینه سازی پیاده روهای محوطه یک هزار و 100 متر مربع زیربنا و پارکینگ سرپوشیده با دو هزار و 200 متر مربع زیربنا نیز از دیگر پروژه هاست.

در این مراسم نماینده ولی فقیه در استان، نماینده مردم شهرستان های همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، رؤسای واحدهای منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی مسئولان استان همدان حضور دارند.