سهم صنعت در گلستان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی صبح پنجشنبه در جمع کارشناسان اشتغال استان، با بیان اینکه واحدهای بزرگ نقش بسیار تعیین کننده‌ای در تولید صنعتی استان دارند، گفت: تعداد واحدهای صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر استان در سال 1385 فقط 37 واحد بوده که در سال 1388 به 54 واحد فعال مشغول به کار رسیده است.

وی اظهار داشت: امروزه صنعت در توسعه اقتصادی خصوصا در مناطقی که کشاورزی نقش زیادی را در جذب نیروی مازاد بخش کشاورزی و افزایش درآمد سرانه بر عهده دارد، نقش به سزایی ایفا می‌کند.

وی تصریح کرد: رشد صنعتی، بر بسیاری از پدیده‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اثر گذاشته و در بهبود سطح زندگی و کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی موثر است.

معاون‌برنامه‌ریزی استاندار گلستان گفت: برای ارتقای سطح این رشد، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های عظیم و گسترده در تمام سطوح جامعه است که از این طریق بتوان به سطح بالایی از رشد و توسعه دست یافت.

غلامی عنوان کرد: افزایش تولید، جذب نیروی کار مازاد بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری، تکمیل خوشه‌های صنایع پسین و پیشین و تامین تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز همه از مقوله‌های توسعه در راستای صنعتی شدن است که برای دستیابی به هریک از آنها نیاز به برنامه‌ریزی دقیق است.

وی ادامه داد: براساس آخرین آمارهای موجود در سال 1387 ، صنعت با ایجاد ارزش افزوده‌ای معادل 2 هزار و 832 میلیارد ریال، 6.31 درصد از تولید استان را تشکیل می‌دهد بوده در حالی که این بخش در کشور سهمی معادل 12.92 درصد را به خود اختصاص داده است.

غلامی با بیان اینکه در این سال رتبه استان در کشور از نظر ارزش افزوده 23 بوده است، افزود: نکته قابل توجه این است که در سال 1385 رتبه استان 25 بوده که در سال 1387 با دو پله بهبود همراه بوده است.