جشنواره هنری ایران1404 در آبان ماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی گودرزی شامگاه چهارشنبه در نشست رئیس حوزه هنری کشور با هنرمندان کردستان اظهار داشت: جشنواره هنری ایران 1404 در راستای سند چشم انداز ایران اسلامی و با هدف توجه بیشتر به هنر متعهد با مشارکت هنرمندان و به همت حوزه هنری برگزار می شود.

وی در خصوص روند برگزاری جشنواره 1404 بیان کرد: این جشنواره که در قالب سند چشم انداز ایران اسلامی طراحی شده است تمام خواسته های افراد جامعه در برابر مسئولان و کیان اسلامی را شامل می شود و حوزه هنری نیز در راستای رسیدن به اهداف سند چشم انداز ایران اسلامی این جشنواره را برگزار می کند.

دبیر کل اولین جشنواره ایران 1404 در ادامه با اشاره به جزئیات برگزاری این رویداد هنری یادآور شد: فرق این جشنواره با دیگر جشنواره ها این است که فرد می تواند نگاه نقادانه داشته باشد.

گودرزی به بخش های مختلف این جشنواره اشاره کرد و گفت: جشنواره ایران 1404 در تمامی رشته های هنری و در مرحله اول به صورت استانی و در مرحله دوم به صورت کشوری و با مشارکت افراد برتر و برگزیده معرفی شده از سوی استانها در تهران برگزار می شود.

در ادامه این نشست که با حضور محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد جمعی از هنرمندان استان کردستان به بیان دیدگاه ها و مشکلات خود در عرصه های مختلف پرداخته و خواستار توسعه و تقویت برنامه های حوزه هنری در این استان شدند.

