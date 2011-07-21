رد پای قبلی در پرونده قتل داداشی مشاهده نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا اکبرشاهی که لحظاتی قبل با همراهی سرهنگ یارندی معاون اجتماعی، سرهنگ اصلانی فرمانده انتظامی شهرستان کرج و سرهنگ خیراللهی رئیس دایره مبارزه با سرقت در محل فرماندهی انتظامی استانهای تهران و البرز به سئوالات خبرنگاران پاسخ می گفت به جزئیات بیشتری از پرونده اشاره نکرد و به تکرار آنچه پرداخت که قبلا از طریق مراجع قضایی و انتظامی در اختیار رسانه ها قرار گرفته بود.

این مسئول انتظامی دقت، سرعت عمل و اقتدار را از شاخص های عملیات پلیسی برشمرد و تصریح کرد این شاخص ها در بررسی پرونده قتل مرحوم داداشی خودنمایی کرد و پلیس موفق شد ظرف 15 ساعت متهمان را شناسایی و بازداشت کند.

وی به اظهارات یکی از شاهدان این حادثه اشاره کرد و افزود: سه سرنشین پراید به صورت ناگهانی به این قهرمان کرجی حمله ور شده و پس از وارد آوردن ضرباتی به سینه و گلوی وی اقدام به فرار کردند.

اکبرشاهی عنوان کرد: پیکر زخمی داداشی توسط نیروهای امدادی به بیمارستان شهید مدنی جهانشهر کرج منتقل و در بخش سی پی سی آر بستری شد اما به دلیل شدت جراحات وارده فوت کرد.

فرمانده انتظامی استانهای تهران و البرز تصریح کرد: بنا بر اظهارات فردی که از ابتدای حادثه داداشی را همراهی می کرده، عاملان قتل سه سرنشین خودرو پرایدی بوده اند که رفتار نامتعارف آنان به بروز درگیری میان مقتول و متهمان انجامیده است.

اکبرشاهی تاکید کرد: در این پرونده رد پای قبلی مشاهده نمی شود و بر اساس شواهد و قراین موجود فقط و فقط یک اتفاق بوده است.

وی به اطلاع رسانی به موقع ابعاد این پرونده توسط رسانه های جمعی و گروهی اشاره کرد و گفت: پلیس اصحاب رسانه و خبرنگاران را همکاران خود می داند و بی شک ادامه این همکاری در تنویر افکار عمومی نقش بسزایی خواهد داشت.