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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۶

در دومین سفرش به دهلی؛

کلینتون با سینک دیدار کرد/ تاکید بر نقش منطقه ای هند

کلینتون با سینک دیدار کرد/ تاکید بر نقش منطقه ای هند

وزیر خارجه آمریکا در دیدار با مقامات هند بر لزوم ایفای نقش رهبری منطقه ای توسط این کشور در راستای سیاستهای واشنگتن تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندوستان تایمز، "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر دو روزه خود به هند با "مانموهان سینگ" نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار که با هدف تقویت مناسبات دو جانبه برگزار شد بار دیگر بر اهمیت نقش منطقه ای و جهانی دهلی نو برای واشنگتن تاکید کرد.
 
کلینتون در نخستین روز از این سفر طی مصاحبه ای گفت: اکنون دیگر زمان رهبری هند فرا رسیده است. وی با اشاره به اهمیت رابطه با هند برای آمریکا یادآور شد: بخش اعظم تاریخ قرن بیست و یکم در آسیا نوشته خواهد شد.
 
به گفته وزیر خارجه آمریکا دولت هند می تواند با به عهده گرفتن نقش رهبری در منطقه حامی سیاستهای واشنگتن در سازمانهای منطقه ای و فرامنطقه ای از جمله آسه آن بوده و به برقراری ثبات و دمکراسی در پاکستان و افغانستان نیز کمک کند.
 
این دومین سفر کلینتون به عنوان وزیر خارجه آمریکا به هند است. در ماه نوامبر گذشته نیز "باراک اوباما" با سفر به این کشور بر اهمیت روابط راهبردی دو کشور صحه گذاشت.
کد مطلب 1363831

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