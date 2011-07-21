تاسیس دانشکده هنر در کردستان یک نیاز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، فردین صادق ایوبی شامگاه چهارشنبه در نشست رئیس حوزه هنری با هنرمندان استان کردستان اظهار داشت: باتوجه به پتانسیل های موجود در استان کردستان و پیشنهادهای مسئولان وقت در مورد تاسیس دانشکده هنر در استان کردستان متاسفانه تاکنون این وعده عملیاتی نشده است.

وی با اشاره به پتانسیل های استان کردستان در راستای تاسیس دانشکده هنر یادآور شد: کردستان دارای هنرمندانی برجسته و شاخص است و استعدادهای جوانی نیز در این عرصه فعالیت می کنند که وجود مرکزی علمی و آموزشی می تواند در راستای شکوفایی این استعدادها موثر و مفید باشد.

این هنرمند استان کردستان بیان کرد: با توجه به جایگاه استان کردستان و هم مرز بودن با کردستان عراق بسیاری از هنرمندان برای ادامه فعالیت هنری خود و کسب درآمد به شمال عراق مهاجرت می کنند که این معضل اگر آسیب شناسی نشود و وضعیت به همین روال ادامه داشته باشد بی شک ما زیر مجموعه فرهنگ کردستان عراق قرار خواهیم گرفت.

ایوبی گفت: ملاک سنجش حقیقت عمل است ما هنرمندان استان کردستان از ابتدای تاسیس حوزه هنری با این حوزه همکاری داشته و داریم و با کمبود امکانات و فضای آموزشی حوزه هنری مواجه هستیم که با این فضاهای محدود نمی توان پاسخگوی مسائل فرهنگی و هنری استان کردستان بود.

در ادامه این نشست که با حضور محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری برگزار شد جمعی از هنرمندان استان کردستان به بیان دیدگاه ها و مشکلات خود در عرصه های مختلف پرداخته و خواستار توسعه و تقویت برنامه های حوزه هنری در این استان شدند.

