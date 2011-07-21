6 چاپخانه در تهران ورشکست شدند / روزی برای «میراث مکتوب» در تقویم

به گزارش خبرنگار مهر، مرور اخبار مهم حوزه فرهنک و ادب را با خبری ناخوشایند برای صنعت چاپ کشور آغاز می‌کنیم؛ چاپخانه‌های «آشنا»، «شاهین»، «مرکز»، «نیک»، «سپیده» و «دقت‌پور» که همگی در تهران فعال بودند، به دلیل زیان‌دهی سهامشان را واگذار و مانند برخی دیگر از واحدهای چاپیِ گرفتار مشکلات مالی، این حرفه را رها کردند.

این چاپخانه‌ها سهامشان را به ترتیب به چاپخانه‌های «هاشمی»، «تصویر گیلان»، «ایران گرافیک»، «دلارام»، «خاوران» و «آفرینش» واگذار کردند.

مدیران چاپخانه‌هایی که سهامشان واگذار شده است، دلیل این اقدام خود را کمبود شدید سفارش‌ها و واردات بیش از حد محصولات چاپی که امکان کار روی آنها در داخل کشور وجود دارد، عنوان کرده‌اند.

آنها در ماه‌های اخیر با مراجعه به شرکت تعاونی صنف چاپخانه‌داران تهران، تمام سهامشان را به چاپخانه‌هایی که خود به عنوان مُعین انتخاب کرده‌اند، واگذار کرده‌اند. چاپخانه‌های مُعین که سهام واحدهای چاپی را جذب کرده‌اند، همگی دارای مجوز از شرکت تعاونی هستند.

مدیران برخی از این واحدهای چاپی، سابقه چند دهه فعالیت در این عرصه را داشته‌اند، اما به دلیل عدم سوددهی ترجیح داده‌اند این حرفه را ترک کنند.

چاپخانه‌های کشور در ماه‌های اخیر به دلیل اجرایی نشدن وعده دولت مبنی بر ارائه بسته‌های حمایتی صنعت چاپ در قالب عرضه تسهیلات بانکی به واحدهای چاپی، دچار مشکلات مالی شده‌اند و برخی از آنها حتی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

نمایشنامه‌هایی با ترجمه داوود رشیدی در راه نشر

در هفته‌ای که گذشت داوود رشیدی بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر همه نمایشنامه‌هایی را که از سال 42 تاکنون از زبان فرانسه به فارسی ترجمه کرده است، برای چاپ به انتشارات افراز سپرد.

وی در این باره گفت: من از سال 42 که از فرنگ برگشتم، دست به این کار زدم و نمایشنامه‌هایی را برای تلویزیون تجاری و اداره هنرهای دراماتیک، ترجمه می‌کردم و این کار را تا حالا ادامه داده‌ام و اخیراً تصمیم گرفتم همه آنها را در یک مجموعه 2 یا 3 جلدی چاپ کنم.

رشیدی در عین حال افزود: متاسفانه بعضی از کارهایی را که در این سال‌ها ترجمه کرده بودم، در بین وسایل و کتاب‌هایم پیدا نکردم و به همین خاطر می‌توان گفت این کارها، همه نمایشنامه‌های موجود من است.

همچنین به گفته اعظم کیان افراز مدیر انتشارات «افراز» تعداد این کارها بیش از 10 نمایشنامه است و با توجه به حجم آنها، حداقل باید در یک مجموعه دوجلدی چاپ شوند و اگر بیشتر از این شود، در سه جلد منتشر خواهد شد.

«آری» نوشته گابریل آروت، «ماجرای کوچه لُرسین» نوشته اوژن لابیش، «می‌خواهید با من بازی کنید» نوشته مارسل آشار، «درخت تبریزی دوم دست چپ» نوشته مائتنی ویسنیک و «جان دربُردن» نوشته میشل ریپ تعدادی از این نمایشنامه‌های ترجمه‌ای را شامل می‌شوند.

تغییر دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان

اما بشنوید از کناره‌گیری مصطفی خرامان از دبیری انجمن نویسندگان کودک و نوجوان؛ خرامان که بیش از یک سال این مسئولیت ا بر عهده داشت، اخیراًٌ از این سمت کناره‌گیری کرده و جای خود را به محمود برآبادی داد و هیئت مدیره این انجمن نیز در آخرین جلسه‌اش با این تصمیم موافقت کرده است.

خرامان، یکی از دلایل این اقدام خود را پذیرش مسئولیت سرپرستی نویسندگان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده است.



شهریار به روایت مفتون امینی

مفتون امینی شناختنامه شهریار را که شامل خاطرات شخصی این شاعر پرآوازه و ناگفته‌هایی از زندگی اوست، در قالب کتابی با عنوان «شهریارنامه» به دست چاپ سپرد.

امینی در این باره گفت: «شهریارنامه» شامل نکات زیادی از زندگی شهریار، رفتار خصوصی او، هنر شعر گفتنش و نیز خاطرات من از اوست. شهریار اواخر سال 32 یا اوایل سال 33 بود که به تبریز آمد و من آن موقع حدوداً 14 سالم بود. من از همان روزها با شهریار ارتباط برقرار کردم و این رابطه تا سال 50 ادامه یافت.

وی اضافه کرد: شهریار آن زمان حدود دو سال به صورت مداوم نزد یکی از دوستانش در اداره راه تبریز می‌آمد و در این مدت من همیشه پیش او می‌رفتم و از سال 35 به بعد (تا سال 1350) من در خانه او با او ملاقات می‌کردم و گاه ساعت‌ها با یکدیگر درباره مسائل مختلف حرف می‌زدیم.

مفتون امینی گفت: در کتاب «شهریارنامه» خاطرات زیادی از زندگی شخصی شهریار از جمله درباره عشق‌های او آمده است. همچنین غزل‌هایی از او را گزینش کرده‌ام. در مجموع این کتاب حدوداً 400 صفحه شده است و آن را برای چاپ تحویل انتشارات افراز داده‌ام.



پایان جدایی هفت ساله عراق از اتحادیه نویسندگان عرب

اما بشنوید از پایان جدایی 7 ساله عراق از اتحادیه نویسندگان عرب؛ این کشور پس از 7 سال جدایی (از زمان سقوط رژیم بعثی) دوباره به عضویت اتحادیه نویسندگان عرب درآمد.



این خبر را محمد سلماوی رئیس اتحادیه نویسندگان عرب به «فاضل تامر» رئیس اتحادیه ادبا و نویسندگان عراق داده و گفته است: این تصمیم در کنفرانس اخیر اتحادیه نویسندگان عرب که 17 جولای 2011 در قاهره اتخاذ شده است.

به گفته رئیس اتحادیه ادبا و نویسندگان عراق در کنفرانس آتی اتحادیه نوینسدگا عرب که در ماه نوامبر 2011 (آبان 90) در الجزایر برگزار می‌شود، عراق به عنوان کی از اعضای این اتحادیه حضور خواهد یافت.



اولین جشنواره فصلی مطبوعات

روز گذشته (چهارشنبه 29 تیر) نخستین جشنواره فصلی مطبوعات با حضور وزیر ارشاد برگزار شد.

سیدمحمد حسینی در این مراسم گفت: همچنانکه باید جنبه‌های سلبی مطبوعات را مد نظر قرار دهیم و بر آنها نظارت کنیم، باید در جهت تشویق اهالی مطبوعات هم گام برداریم و این جشنواره قدم خوبی در همین راستا است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اذعان به شمارگان پائین روزنامه‌ها در کشور در عین حال تاکید کرد: شاید بعضی‌ها فکر کنند چون تیراژ مطبوعات پائین است، تاثیرگذاری آنها هم کمتر است در حالی که اینگونه نیست و بسیاری از مسئولان، مدیران، نمایندگان مجلس و نخبگان کشور مطبوعات را می‌بینند و مطالب آنها در تصمیم‌گیری‌هایشان تاثیر می‌گذارد.

وی در ادامه از تلاش برخی نشریات برای وارد کردن فرهنگ غربی و ترویج آن در کشور انتقاد کرد و گفت: ما اگر فرهنگ غنی و تمدنی تمدن‌ساز نداشتیم، شاید باید چنین می‌کردیم و از فرهنگ دیگران الگو می‌گرفتیم در حالی که ما بی‌نیاز از فرهنگ غرب هستیم و خودمان حرف‌هایی برای مطرح کردن در دنیا داریم.

در این مراسم همچنین محمدجعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی با اشاره به برنامه معاونت متبوعش برای توسعه کیفی مطبوعات در سال 90 گفت: تهذیب رسانه، حرکت به سمت روزنامه نگاری اسلامی، ارتقای سواد رسانه‌ای مردم و توجه به نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی محورهای اصلی برنامه ما در این راستا است.

وی گفت: روزنامه ‌گاری چیزی نیست که ما با واردات آن را توسعه دهیم؛ مثلا در فرهنگ رسانه‌ای مغرب زمین چیزی به اسم دروغ ژانویه (مصادف با سیزده بدر) وجود دارد در حالی که تا جایی که ما یادمان می‌آید ما در سیزده بدر نه تنها هیچگونه دروغی در فرهنگمان نداشته‌ایم بلکه همیشه صفا و دوستی برقرار بوده است.

محمدزاده تاکید کرد: وارد کردن این گونه مسائل در مطبوعات ما وارد کردن موضوعات جعلی است.

وی همچنین با انتقاد از برخی مطالب در صفحات حوادث جراید یادآور شد: این صفحات وجود دارند برای آنکه با انعکاس حوادث ناخوشایند از تکرارشان جلوگیری شود در حالی که گاهی اوقات متاسفانه شاهد هستیم صفحات حوادث ما به ایجاد انگیزه برای گرایش مردم به بزهکاری کمک می کنند.

به گفته معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در نخستین جشنواره فصلی مطبوعات 85 هزار عنوان مطلب منتشر شده در مطبوعات در فصل بهار توسط کارشناسان این حوزه مورد داوری و ارزیابی قرار گرفته است.

در پایان نخستین جشنواره فصلی مطبوعات بیانیه هیئت داوران توسط محمود اکرامی‌فر دبیر جشنواره قرائت و جوایز هر بخش به برگزیدگان آنها اهدا شد.

سه روز پیشنهادی برای درج در تقویم به عنوان «روز میراث مکتوب»

خبر دیگر اینکه به گفته مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب، پیشنهاد افزوده شدن زادروز یکی از سه چهره فعال در حوزه نسخه‌شناسی و احیای میراث مکتوب (آقابزرگ تهرانی، ابوریحان بیرونی و ایرج افشار) برای افزوده شدن به تقویم رسمی به عنوان «روز میراث مکتوب» به شورای فرهنگ عمومی کشور ارائه شده است.

اکبر ایرانی با اشاره به پیشنهاد چند ماه پیش این موسسه به شورای فرهنگ عمومی کشور برای افزوده شدن مناسبتی با عنوان «روز میراث مکتوب» به تقویم رسمی گفت: با توجه به اهمیت میراث مکتوب در کشور و فعالیت‌هایی که مرکز پژوهشی میراث مکتوب در این زمینه، انجام داده است، ارائه کرده‌ایم.

وی درباره وضعیت بررسی طرح مذکور افزود: کارشناسان شورای فرهنگ عمومی کشور تاکید داشتند که باید سالروز تولد یکی از شخصیت‌هایی که مرتبط با پیشنهاد ماست، به عنوان روز پیشنهادی به این شورا ارائه شود که ما هم سه گزینه ارائه کردیم.

به گفته مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب مناسبت‌های پیشنهادی عبارتند از: زادروز آقابزرگ تهرانی کتابشناس و صاحب «الذریعه» (18 فروردین)، زادروز ابوریحان بیرونی ریاضیدان و تاریخ‌نگار (14 شهریور) و زادروز ایرج افشار (16 مهر) ایرانشناس و کتابشناس.

ایرانی در عین حال گفت: اطلاعی از اینکه پیشنهادمان الان در چه مرحله‌ای هست، نداریم، اما طی نامه‌ای رسمی به شورای فرهنگ عمومی کشور از آنها خواسته‌ایم پیش از افزودن مناسبتی با عنوان «میراث مکتوب» به تقویم رسمی کشور، رایزنی‌های لازم را ر این خصوص با ما انجام دهند که تاکنون پاسخی در این زمینه به ما داده نشده است.

وی همچنین تاکید کرد: در صورت تصویب چنین پیشنهادی، موسسه پژوهشی «میراث مکتوب» در نظر دارد هر ساله در این روز برنامه‌هایی را برای معرفی فرهنگ احیای نسخ خطی و اهمیت نسخه‌شناسی و تصحیح متون در کشور برگزار و جایزه‌ای هم به فعالان برجسته داخلی و خارجی در این زمینه اهدا کند.

منصور واعظی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، اخیراً از موافقت این شورای با تعیین روزی با عنوان «روز میراث مکتوب» در تقویم رسمی کشور خبر داده و اعلام کرده است: یکی از مناسبت‌های سال به این عنوان انتخاب خواهد شد.