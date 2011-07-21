80 گلستانی در گردهمایی بزرگ فعالان فرهنگی مساجد کشور شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بیکی صبح پنجشنبه در گفتگویی خبری افزود: 80 نفر از ائمه جماعات، مسئولان و اعضای کانون های مساجد این استان در گردهمایی بزرگ فعالان فرهنگی مساجد کشور که با شعار "مسجد، کانون معنویت و بصیرت، وحدت " با حضور دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور و شخصیت های برجسته نظام در تالار وزارت کشور برگزار می شود، شرکت کردند.

وی افزود: این اعضا در قالب 2 اتوبوس برای شرکت در این گردهمایی به تهران اعزام شدند.

بیکی تصریح کرد: تجلیل از فعالان فرهنگی مساجد و افتتاح همزمان برخی از برنامه های فرهنگی کانون های مساجد از برنامه های این گردهمایی بود.

گفتنی است، در این همایش چهار هزار فعال کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور حضور داشتند.