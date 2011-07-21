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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۳

برای نجات فرزند/

یک مادر همدانی در استخر خانگی غرق شد

یک مادر همدانی در استخر خانگی غرق شد

همدان - خبرگزاری مهر: مهیار صابری پرستار مرکز آموزشی درمانی بعثت همدان با به خطر انداختن خود، جان فرزندش را نجات داد و خود در استخر خانگی غرق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهیار صابری به دنبال غرق شدن فرزندش در استخر با فداکاری، جان خودش را نثار فرزندش کرد و نشان داد مادری نمونه و فداکار است.

صابری در این حادثه پس از نجات فرزند خردسال خود به علت اضطراب و استرس و فشار روحی زیادی که به وی در حین نجات وارد  شده بود ، قادر به شنا کردن نبوده و متأسفانه غرق شد.

بعد از اطلاع به مرکز امداد و نجات و با حضور مأموران امداد نجات در صحنه حادثه و خارج کردن وی از آب، به علت طولانی شدن زمان غرق‌شد‌گی پس از احیای قلبی ریوی وی  دچار مرگ مغزی شد.

خانواده وی پس از تأیید مرگ مغزی توسط متخصصان با تکمیل فرم رضایت، آمادگی خود را برای اهدای اعضای بدن وی اعلام کردند.

کد مطلب 1363839

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