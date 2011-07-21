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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۷

موسوی:

آستان قدس رضوی باید انقلاب را به جهان صادر کند

آستان قدس رضوی باید انقلاب را به جهان صادر کند

مشهد - خبرگزاری مهر: سفیر ایران در سوریه گفت: با توجه به حضور گسترده زائران بارگاه مطهر رضوی از کشورهای مختلف، آستان قدس رضوی باید انقلاب اسلامی ایران را به واسطه این زائران به جهان عرضه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید احمد موسوی اظهار داشت: در تبلیغ مبانی انقلاب اسلامی بایستی اصل را بر این گذاشت که این زائران اطلاعاتی در مورد انقلاب اسلامی ایران ندارند و باید مبانی و اصول انقلاب را کامل در اختیار آنان قرارداد.

وی عنوان کرد: حضور آستان قدس رضوی در عرصه‌های مختلف به ویژه فرهنگی در یک دهه‌ی اخیر پر رنگ‌تر شده و این فعالیت‌ها و جنب و جوش در تمامی قسمت‌های آستان قدس رضوی به وضوح دیده می‌شود.

مشاور رئیس جمهور در امور فلسطین، مهم‌ترین وظیفه آستان قدس رضوی در تهیه برنامه‌ها و عرضه محصولات را شناسایی نیازهای زائران برشمرد و افزود: آستان قدس رضوی به عنوان یک مرکز دینی و فرهنگی بایستی در ابتدا نیاز مخاطبان و زائران را شناسایی و برنامه‌ها و محصولات را طبق آن تهیه و عرضه کند.

وی معارف اهل البیت(ع) را مهم‌ترین و بهترین محصول فرهنگی دانست و اظهار داشت: خوشبختانه این معارف در دسترس ما است و آستان قدس رضوی باید بر حسب شرایط و مقتضیات این محصولات را عرضه و تولید کند.

موسوی تأکید کرد: در بحث شناسایی نیاز مخاطبان و زائران باید به این مهم توجه کرد که دشمن شبهات و القائات مسمومی را در ذهن مردم ایجاد می‌کند و متناسب با این شبهات و القائات برنامه‌هایی تدارک دیده شود.

کد مطلب 1363841

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