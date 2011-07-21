آستان قدس رضوی باید انقلاب را به جهان صادر کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید احمد موسوی اظهار داشت: در تبلیغ مبانی انقلاب اسلامی بایستی اصل را بر این گذاشت که این زائران اطلاعاتی در مورد انقلاب اسلامی ایران ندارند و باید مبانی و اصول انقلاب را کامل در اختیار آنان قرارداد.

وی عنوان کرد: حضور آستان قدس رضوی در عرصه‌های مختلف به ویژه فرهنگی در یک دهه‌ی اخیر پر رنگ‌تر شده و این فعالیت‌ها و جنب و جوش در تمامی قسمت‌های آستان قدس رضوی به وضوح دیده می‌شود.

مشاور رئیس جمهور در امور فلسطین، مهم‌ترین وظیفه آستان قدس رضوی در تهیه برنامه‌ها و عرضه محصولات را شناسایی نیازهای زائران برشمرد و افزود: آستان قدس رضوی به عنوان یک مرکز دینی و فرهنگی بایستی در ابتدا نیاز مخاطبان و زائران را شناسایی و برنامه‌ها و محصولات را طبق آن تهیه و عرضه کند.

وی معارف اهل البیت(ع) را مهم‌ترین و بهترین محصول فرهنگی دانست و اظهار داشت: خوشبختانه این معارف در دسترس ما است و آستان قدس رضوی باید بر حسب شرایط و مقتضیات این محصولات را عرضه و تولید کند.

موسوی تأکید کرد: در بحث شناسایی نیاز مخاطبان و زائران باید به این مهم توجه کرد که دشمن شبهات و القائات مسمومی را در ذهن مردم ایجاد می‌کند و متناسب با این شبهات و القائات برنامه‌هایی تدارک دیده شود.