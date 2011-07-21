ضرورت تبدیل جنگلهای سوزنی برگ به پهن برگ/ حریق در کمین جنگل ها

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه تخصصی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور متشکل از اعضای شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری کشور، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع صبح پنجشنبه از جنگلهای استان گلستان بازدید کردند.

این بازدید به منظور انتخاب بهترین روش مدیریت جنگلهای دست کاشت از جنگلهای سوزنی برگ که غالباً از گونه های سوزنی برگ انواع کاج و سرو در سنوات قبل است صورت گرفته است.

حدود 45 هزار هکتار از عرصه های جنگلی گلستان جنگلهای سوزنی برگ است.

کارگره تخصی سازمان جنگل های تاکید کرد: با توجه به کمبود نیروی متخصص جنگل در سطح استان و کمبود اعتبار در بخش پرورش جنگل، حریق خطری بالقوه است که این جنگلها را تهدید می کند.

به تاکید این کارگروه، امروزه تبدیل جنگلهای سوزنی برگ به پهن برگ ضروری به نظر می آید.

گلستان 450 هزار هکتار جنگل دارد.