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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۸

اعلایی:

تندرستی در مدیریت مدرن شاخص اصلی توسعه است

تندرستی در مدیریت مدرن شاخص اصلی توسعه است

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: تندرستی در مدیریت مدرن و فرهنگ دینی شاخص اصلی توسعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اعلایی عصر چهارشنبه در آیین افتتاح اولین المپیاد سراسری ورزشهای همگانی و تفریحی دانشجویان پسر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور اظهار داشت: عدالت، امنیت و سلامتی سه شاخص عمده هستند که در روایات و احادیث مکرراً به آنها اشاره شده است.

وی با تقدیر از برگزارکنندگان المپیاد سراسری ورزشهای همگانی در استان تصریح کرد: برگزاری چنین برنامه هایی نماد ارزش گذاری در جامعه است.

اعلایی افزود: ورزش یک ارزش و ورزشکار نماد آن است و دانشجوی ورزشکار نماد توأم شدن دو ارزش تفکر و علم جویی و تندرستی و سلامتی جسم و روان است.

این مسئول با تأکید بر توسعه ورزشهای همگانی گفت: با تقویت ورزشهای همگانی و ورزش روستایی زمینه سلامت در جامعه فراهم می شود.

نخستین المپیاد سراسری ورزشهای همگانی و تفریحی دانشجویان پسر دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی کشور در دانشگاه ایلام آغاز شد.

300 دانشجوی پسر در قالب 42 تیم به مدت سه روز در دانشگاه ایلام به رقابت خواهند پرداخت.

کد مطلب 1363843

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