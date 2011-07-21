تندرستی در مدیریت مدرن شاخص اصلی توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اعلایی عصر چهارشنبه در آیین افتتاح اولین المپیاد سراسری ورزشهای همگانی و تفریحی دانشجویان پسر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور اظهار داشت: عدالت، امنیت و سلامتی سه شاخص عمده هستند که در روایات و احادیث مکرراً به آنها اشاره شده است .

وی با تقدیر از برگزارکنندگان المپیاد سراسری ورزشهای همگانی در استان تصریح کرد: برگزاری چنین برنامه هایی نماد ارزش گذاری در جامعه است .

اعلایی افزود: ورزش یک ارزش و ورزشکار نماد آن است و دانشجوی ورزشکار نماد توأم شدن دو ارزش تفکر و علم جویی و تندرستی و سلامتی جسم و روان است .

این مسئول با تأکید بر توسعه ورزشهای همگانی گفت: با تقویت ورزشهای همگانی و ورزش روستایی زمینه سلامت در جامعه فراهم می شود .

نخستین المپیاد سراسری ورزشهای همگانی و تفریحی دانشجویان پسر دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی کشور در دانشگاه ایلام آغاز شد.

300 دانشجوی پسر در قالب 42 تیم به مدت سه روز در دانشگاه ایلام به رقابت خواهند پرداخت.