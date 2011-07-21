زمین لرزه 4.7 ریشتری فنوج را لرزاند

حجتعلی شایانفر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این زمین لرزه صبح پنجشنبه بخش های مختلف شهرستان نیکشهر را لرزاند و عمق آن در 10 کیلومتری بخش فنوج بوده است .

وی گفت: این زمین لرزه در ساعت هفت و 39 دقیقه و 26 ثانیه به وقوع پیوسته و موقعیت جغرافیای محل وقوع آن 26.52 درجه عرض شمالی و 59.55 درجه طول شرقی بوده است .

وی افزود: این زمین لرزه باعث ریزش بخشی از مناره یک مسجد قدیمی در یکی از محله های شهر فنوج شده ولی خوشبختانه صدمه جانی نداشته است.