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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۱

زمین لرزه 4.7 ریشتری فنوج را لرزاند

زمین لرزه 4.7 ریشتری فنوج را لرزاند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان گفت: زمین لرزه 4.7 ریشتری حوالی فنوج در سیستان و بلوچستان خسارتی در پی نداشته است.

حجتعلی شایانفر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این زمین لرزه صبح پنجشنبه بخش های مختلف شهرستان نیکشهر را لرزاند و عمق آن در 10 کیلومتری بخش فنوج بوده است.

وی گفت: این زمین لرزه در ساعت هفت و 39 دقیقه و 26 ثانیه به وقوع پیوسته و موقعیت جغرافیای محل وقوع آن 26.52 درجه عرض شمالی و 59.55 درجه طول شرقی بوده است.

وی افزود: این زمین لرزه باعث ریزش بخشی از مناره یک مسجد قدیمی در یکی از محله های شهر فنوج شده ولی خوشبختانه صدمه جانی نداشته است.

شهرستان نیکشهر در 570 کیلومتری زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان واقع شده است.

کد مطلب 1363844

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