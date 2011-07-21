زمین لرزه 4.7 ریشتری فنوج را لرزاند

حجتعلی شایانفر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این زمین لرزه صبح پنجشنبه بخش های مختلف شهرستان نیکشهر را لرزاند و عمق آن در 10 کیلومتری بخش فنوج بوده است.
وی گفت: این زمین لرزه در ساعت هفت و 39 دقیقه و 26 ثانیه به وقوع پیوسته و موقعیت جغرافیای محل وقوع آن 26.52 درجه عرض شمالی و 59.55 درجه طول شرقی بوده است.
وی افزود: این زمین لرزه باعث ریزش بخشی از مناره یک مسجد قدیمی در یکی از محله های شهر فنوج شده ولی خوشبختانه صدمه جانی نداشته است.
شهرستان نیکشهر در 570 کیلومتری زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان واقع شده است.
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