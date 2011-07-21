حسین عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: از 40 روز قبل به داوران و کمک داورانی که می بایست در اردوی پیش از آغاز لیگ برتر شرکت می کردند، اعلام کرده بودیم که قبل از شروع این اردو از آنها آزمون و تست بدنی بعمل خواهد آمد.

وی با تاکید براینکه کمیته داوران در این اردو برای انجام تست از داوران تغییر رویه داده بود، افزود: پیش از این آزمون داوران پس از کلاس‌های توجیهی انجام می شد اما این بار تغییر رویه دادیم و قبل از شروع اردو از داوران تست گرفتیم. با این کار می خواستیم تفاوت افرادی که در زمان تعطیلات می روند و استراحت می کنند با داورانی که زحمت می کشند و با برنامه کار می کنند، مشخص شود.

نایب رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: به داورانی که در این آزمون نتوانستند حدنصاب مورد نظر کمیته داوران را کسب کنند، اعلام کردیم می‌توانند به خانه بروند و هر زمان که آماده بودند، در آزمون‌های آتی کمیته داوران شرکت کنند. آنها تا زمانی که حدنصاب لازم برای قضاوت در لیگ برتر را کسب نکنند باید در دسته‌های پایین‌تر داوری کنند.

عسکری با اشاره به اینکه هفت داور و چهار کمک داور نتوانسته‌اند شرایط قضاوت در لیگ برتر را احراز کنند، افزود: با توجه به اعلامی که کرده بودیم این داوران و کمک داوران باید آماده در اردوی پیش فصل لیگ برتر حاضر می شدند. آنها باید در این مدت تلاش کنند و به شرایط ایده‌آل بدنی بازگردند در غیر اینصورت نه تنها تا نیم فصل بلکه تا پایان لیگ برتر نیز به آنها اجازه قضاوت نخواهیم داد.

وی به فرصت کمیته داوران به این 11 داور و کمک داور اشاره کرد و گفت: ما برای گزینش داوران لیگ‌های دسته اول و دوم نیز در ماه مبارک رمضان یک دوره کلاس توجیهی خواهیم داشت. این داوران می توانند در این دو کلاس حضور یافته و در تست‌های آمادگی جسمانی شرکت کنند. در صورتی که بتوانند در این دو آزمون آمادگی خود را نشان دهند می توانند تا نیم فصل در لیگ یک قضاوت کنند و اگر قضاوت شان در این رده خیلی خوب و عالی بود، مجددا به لیگ برتر بازمی گردند.

نایب رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: در جمع این داوران و کمک داوران تعدادی از داوران باتجربه قضاوت در لیگ برتر نیز حضور دارند. اینکه آنها سابقه قضاوت در لیگ برتر را دارند برای ما دلیل نمی شود تا از نتیجه تست و آزمون بدنی آنها صرفنظر کنیم، چرا که برای کمیته داوران آمادگی یک داور مهمتر از سابقه قضاوت او در لیگ برتر است. سابقه دلیلی برای توجیه ضعف و کاستی بدنی یک داور نیست.

عسکری در خصوص اردوی پیش فصل داوران و کمک داوران لیگ برتری گفت: چهار روز است که در اردو هستیم. کلاس‌های ما از ساعت هشت صبح آغاز شده و تا ساعت 19 ادامه پیدا می کنند. در این مدت داوران فقط برای نماز و ناهار استراحت می کنند و در ساعت دیگر در کلاس‌های آموزشی که بصورت تئوری و عملی برگزار می شود، حضور پیدا می کنند.

وی با یادآوری اینکه در اردوی کردان کرج داوران در کلاس‌های آموزش بدنسازی، تغذیه، روانشناسی و... حضور پیدا می کنند، افزود: داوران عنوان می‌کنند که این اردوی آماده سازی برای آنها بی سابقه بود، این ادعای من نیست، حرف داورانی است که با جدیت در کلاس‌ها حضور یافته و آموزش می بینند.

نایب رئیس کمیته داوران آموزش را یک نیاز برای داوران خواند و گفت: پیش از آغاز این دور از 10 نفر از داوران و کمک داوران برتر که در مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور قضاوت کرده بودند، تقدیر بعمل آوردیم و جوازی را به آنها تقدیم کردیم. همچنین از روسای پیشین کمیته داوران نیز دعوت بعمل آمده بود تا در این مراسم حضور یابد و آنها نیز تقدیر کردیم، البته از بین روسای پیشین کمیته داوران آقایان نظری، صالحی و عنایت بنا به دلایل مختلف در مراسم افتتاحیه اردوی داوران شرکت نکردند.