تلفنها و سایت اینترنتی طالبان هک شد/ تکذیب مجدد خبر مرگ ملا عمر

به گزارش خبرگزاری مهر، "ذبیح الله مجاهد" سخنگوی طالبان در گفتگو با سی ان ان خبر مرگ ملاعمر را اقدامی تبلیغاتی از سوی دشمنان این گروه خوانده و از زنده بودن سرکرده طالبان خبر داد.

این در حالی است که بدنبال انتشار اخبار ضد و نقیض در مورد مرگ سرکرده طالبان افغانستان، پایگاه اینترنتی این شبه نظامیان نیز اقدام به انتشار این مطلب کرد.

در همین حال ناتو از نامشخص بودن وضعیت سلامتی ملاعمر خبر می دهد. بر اساس اعلام فرماندهی این پیمان در افغانستان اطلاعات موثقی در مورد زنده و یا مرده بودن ملاعمر در دست نیست.

ماه می گذشته نیز طالبان با رد گزارشهای مربوط به کشته شدن سرکرده خود مدعی شدند این خبر شایعه ای بیش نبوده و توسط نیروهای اطلاعاتی غربی و همکاری کابل گسترش یافته است.

در همین زمان یک سخنگوی دستگاه اطلاعاتی افغانستان از ناپدید شدن سرکره طالبان خبر داده و ابراز امیدواری کرد که وی کشته شده باشد، موضوعی که کابل از تایید آن خودداری کرد.