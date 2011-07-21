رئیس جمهور از کارخانه تولید لوله مسی کرمان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمدی نژاد صبح پنجشنبه پس از افتتاح کارخانه کنستانتره سیرجان دقایقی پیش در مجتمع مس شهید باهنر کرمان حضور یافت و از خط تولید لوله های مسی که به گفته مسئولان این کارخانه با استفاده از آخرین فن آوریهای روز ساخته شده است بازدید کرد.

این کارخانه که در حومه شهر کرمان قرار گرفته است 200 شغل را به صورت مستقیم ایجاد کرده است.

این مجتمع صنعتی که با استفاده از منابع ارزی و ریالی احداث شده است جز زنجیره کارخانه های فرآوری مس در استان کرمان است.

مدیرمجتمع مس شهید باهنر کرمان در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران گفت: برای ساخت این واحد صنعتی از 26 میلیون یورو اعتبار صندوق ذخیره ارزی و 700 میلیارد ریال از منابع مجتمع استفاده شده است و 200 شغل مستقیم ایجاد کرده است.

محمد عباسی گفت: در این مجتمع در هر سال 15 هزار تن لوله مسی تولید می شود.

این مسئول افزود: در ساخت این مجتمع از آخرین روشهای روز دنیا استفاده شده است و کاربری های زیادی در صنایع بالا دستی دارد.

وی ادامه داد: با استفاده از این روشها امکان تولید لوله با شیار از داخل لوله در داخل کشور مهیا شده است.

عباسی با اشاره به آغاز ساخت این مجتمع از سال 86 دلیل تاخیر در بهره برداری از این واحد صنعتی را تحریمهای مختلف دانست.

وی با اشاره به در حال احداث بودن کارخانه پولک زنی در این مجتمع گفت: این محصول در ساخت سکه استفاده می شود و در این خصوص با بانک ملی مرکزی قرار داد بسته شده است.

