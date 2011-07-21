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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۴

ارجمندی:

25 میلیارد تومان اعتبار به ایلام اختصاص یافت

25 میلیارد تومان اعتبار به ایلام اختصاص یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار ایلام گفت: در سال جاری بیش از 25 میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار به شهرستان ایلام اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالله ارجمندی در این ارتباط اظهار داشت: این میزان اعتبار بیشتر صرف پروژه ها و طرحهای نیمه تمام شهرستان ایلام در نقاط و بخشهای مختلف می شود.

وی گفت: میزان اعتبار سال جاری شهرستان ایلام در 15 فصل هزینه می شود که امید است منجر به توسعه شهر ایلام شود.

این مسئول عنوان کرد: توسعه روستاها، عمران شهری و روستایی و اشتغال از دیگر موارد و سر فصلهای مهم شهرستان ایلام در سال جاری است.

ارجمندی بیان داشت: هم اکنون توسعه شهر ایلام شتاب گرفته است و در سال جاری طرحهای نیمه تمام شهرستان نیز شتاب می گیرد.

کد مطلب 1363854

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