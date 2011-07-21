25 میلیارد تومان اعتبار به ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالله ارجمندی در این ارتباط اظهار داشت: این میزان اعتبار بیشتر صرف پروژه ها و طرحهای نیمه تمام شهرستان ایلام در نقاط و بخشهای مختلف می شود.

وی گفت: میزان اعتبار سال جاری شهرستان ایلام در 15 فصل هزینه می شود که امید است منجر به توسعه شهر ایلام شود.

این مسئول عنوان کرد: توسعه روستاها، عمران شهری و روستایی و اشتغال از دیگر موارد و سر فصلهای مهم شهرستان ایلام در سال جاری است.

ارجمندی بیان داشت: هم اکنون توسعه شهر ایلام شتاب گرفته است و در سال جاری طرحهای نیمه تمام شهرستان نیز شتاب می گیرد.