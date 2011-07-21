تاخیر 4 ماهه بهزیستی در پرداخت هزینه ایاب و ذهاب معلولان

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با آنکه هزینه بنزین طی ماههای اخیر7 برابر شده و به موازات همین هزینه نگهداری وسایل حمل و نقل اختصاصی معلولان نیز به شدت افزایش یافته است اما بهزیستی چند ماه است که از پرداخت حقوق و مزایای مربوط به رانندگان شرکتهای حمل و نقل معلولان خودداری می کند.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر مسئولان بهزیستی در جلسه با مدیران تشکلهای معلولان اعلام کرده اند که از اول مرداد هزینه های مربوط به حمل و نقل معلولان به کمتر از یک دهم مبلغ قبل یعنی معادل 4 سرویس رفت و برگشت کاهش پیدا کرده و به 30 هزار تومان در ماه می رسد.

رئیس انجمن معلولان ایران تاکید کرد: این درحالی است که هر معلول جهت انجام امور درمانی، اداری و تحصیلی به 50 سرویس در ماه نیاز دارد که مبلغی حدود 350 هزار تومان است.

محمود نژاد با اشاره به اینکه وضعیت خدمات دهی به معلولان از نظر کمیت به شدت پایین است، گفت: این وضعیت رضایت بخش نیست و باید مجلس و دولت در این خصوص تصمیمات جدی اتخاذ کنند.

به گفته وی، در حال حاضر دو هزار و 200 معلول در شهر تهران از خدمات ایاب و ذهاب استفاده می کنند.

محمودنژاد افزود: با توجه به اینکه در هفته بهزیستی قرار داریم به همین دلیل از مسئولان سازمان بهزیستی خواست نسبت به رفع مشکل ایاب و ذهاب معلولان اقدام کنند.

رئیس انجمن معلولان ایران گفت: بزودی تشکلهای غیر دولتی معلولان در این خصوص بیانیه ای صادر می کنند.