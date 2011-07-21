نخستین مرکز علمی و کاربردی فنی و حرفه ای زنجان افتتاح می شود

وی، به راه اندازی 58 مرکز علمی و کاربردی سازمان فنی و حرفه ای در سطح کشور اشاره کرد و یادآورشد: مراکز علمی و کاربردی این استان در شهرستانهای زنجان، طارم و قیدار راه اندازی می شود.
فتحی، انسان را محور تحول جامعه برشمرد و عنوان کرد: نیروی انسانی فرهیخته بهترین ابزار برای پیشرفت کشور محسوب میشود که پرورش این نیرو، نیازمند آموزش بلندمدت، برنامهریزی، سازماندهی و تأمین و بهسازی است.
وی عملگرا بودن نیروی انسانی را بسیار مهم دانست و یادآور شد: علم و آموزش برای قشر عام جامعه بوده و دانایی را افزایش میدهد، این در حالی است که مهارتآموزی توانایی فرد را افزایش میدهد.
فتحی به اهم اهداف نظام جامع ملی مهارت و فناوری اشاره کرد و گفت: آموزش مهارتی و فناوری و نیز تعیین صلاحیت و اعطاء مدرک به دانشآموختگان و در مرحله آخر، یافتن شغل مناسب برای آنان، از جمله مهمترین اهداف سازمان محسوب میشود.
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