نخستین مرکز علمی و کاربردی فنی و حرفه ای زنجان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فتحی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: با تصویب و تشکیل نظام جامع ملی مهارت در کشور، مراکز علمی و کاربردی فنی و حرفه ای گسترش و توسعه بیشتری می یابد.



وی، به راه اندازی 58 مرکز علمی و کاربردی سازمان فنی و حرفه ای در سطح کشور اشاره کرد و یادآورشد: مراکز علمی و کاربردی این استان در شهرستانهای زنجان، طارم و قیدار راه اندازی می شود.