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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۷

نخستین مرکز علمی و کاربردی فنی و حرفه ای زنجان افتتاح می شود

نخستین مرکز علمی و کاربردی فنی و حرفه ای زنجان افتتاح می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان زنجان از افتتاح نخستین مرکز علمی و کاربردی فنی و حرفه ای زنجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فتحی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: با تصویب و تشکیل نظام جامع ملی مهارت در کشور، مراکز علمی و کاربردی فنی و حرفه ای گسترش و توسعه بیشتری می یابد.

وی، به راه اندازی 58 مرکز علمی و کاربردی سازمان فنی و حرفه ای در سطح کشور اشاره کرد و یادآورشد: مراکز علمی و کاربردی این استان در شهرستانهای زنجان، طارم و قیدار راه اندازی می شود.
 
رئیس دانشگاه‌ جامع علمی کاربردی استان زنجان نیز گفت: توسعه همه‌جانبه در استان باعث بارور شدن استعدادهای موجود در این منطقه خواهد شد.

 فتحی، انسان را محور تحول جامعه برشمرد و عنوان کرد: نیروی انسانی فرهیخته بهترین ابزار برای پیشرفت کشور محسوب می‌شود که پرورش این نیرو، نیازمند آموزش بلندمدت، برنامه‌ریزی، سازماندهی و تأمین و بهسازی است.

 وی عمل‌گرا بودن نیروی انسانی را بسیار مهم دانست و یادآور شد: علم و آموزش برای قشر عام جامعه بوده و دانایی را افزایش می‌دهد، این در حالی است که مهارت‌آموزی توانایی فرد را افزایش می‌دهد.

 فتحی  به اهم اهداف نظام جامع ملی مهارت و فناوری اشاره کرد و گفت: آموزش‌ مهارتی و فناوری و نیز تعیین صلاحیت و اعطاء مدرک به دانش‌آموختگان و در مرحله آخر، یافتن شغل مناسب برای آنان، از جمله مهم‌ترین اهداف سازمان محسوب می‌شود.




 
کد مطلب 1363859

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