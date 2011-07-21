تبلیغات اسلامی زنجان رتبه برتر دستگاههای فرهنگی را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام فیروزعلی خسروی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود : برنامه های فرهنگی از صدر اسلام تاکنون از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است.



وی با بیان اینکه برنامه های فرهنگی در دین اسلام از جایگاه بسیار والایی برخوردار است اظهار داشت: اسلام، تنها دینی است که توانسته در تمام اعصار و اقشار با الهام گیری از سرچشمه زلال وحی و وجود شریف و کامل حضرت پیامبراکرم(ص) به تمام نیازهای بشری پاسخ دهد و سعادت دنیا و اخرت را به انسان به ارمغان آورد.



حجت الاسلام خسروی یادآورشد: دین اسلام برعمل استوار است و خلوص و صداقت در رفتار و کردار حضرت محمد (ص) در دوران جوانی بر همگان آشکار بود و به همین خاطر به ایشان محمد امین می گفتند و وجود مبارک پیامبر اکرم (ص) توانست در کوتاهترین زمان ممکن بساط جاهلیت و شرک را از شبه جزیره عربستان جمع کند.



رئیس اداره فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه پیامبراکرم(ص) با روش، کردار و گفتار خود و با کمک یاران صدیق خود توانست انقلاب عظیمی را در جهان بوجود آورد، گفت: رسول مکرم اسلام توانست اسلام را در آن برهه تاریک به جهان عرضه کند و تاثیرگذاری خود را علیرغم مخالفتهای شدیدی که بود ، آشکار سازد .



حجت الاسلام خسروی یادآور شد : در زمان حاضر نیز اگر می توان از همان شاخصهایی که پیامبر اکرم (ص) استفاده کرد و از قرآن کریم و سیره اهلبیت (ع) و سفارش علماء بزرگ اسلام به درستی بهره گرفت، که بی شک شاهد تحقق جامعه بزرگ اسلامی در سطح جهان خواهیم بود.



حجت الاسلام خسروی با اشاره به اینکه با راهنمایی ولی فقیه زمان می توان اهداف عالیه دین مبین اسلام را در جامعه خود به بهترین شکل پیاده نمود و آن را به نسلهای بشریت به عنوان الگو معرفی کرد گفت : تحقق جامعه ایده آل بشری در سایه تعالیم اسلام و سیره اهلبیت (ع) محقق خواهد شد .



وی، با اشاره به اینکه در حوزه مجازی اقدامات بسیار خوبی در اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان رخ داده ، تصریح کرد : از مهمترین برنامه های اجرا شده در اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان پوشش تبلیغی 95 درصدی در سطح استان است .



حجت الاسلام خسروی ساماندهی تشکلهای دینی با محوریت روحانیون، ایجاد مراکز گفتمان های دینی ثابت در بخش پاسخ به شبهات، برگزاری گفتمانهای چهره به چهره، ایجاد فضاهای شاد و نشاط بخش برای اقشارمختلف مردم ، برگزاری برنامه های فرهنگی در محیط های باز، کادرسازی در حوزه های مختلف از جمله مهدهای کودک، مراکز دانشگاهی، آموزشهای تخصصی در بخشهای مختلف مبلغین، مادحین و هیئات مذهبی، بومی سازی برنامه های فرهنگی، تشکیل اتاق فکر جهت پشتیبانی محتوابخشی به برنامه ها، برپایی نمایشگاههای مختلف جهت معرفی الگوهای مناسب در حوزه دین و شناسایی آسیبهای این حوزه را با استفاده از ابزار هنر را از دیگر برنامه های مهم این اداره کل برشمرد.



