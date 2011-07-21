اصغر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه تا به امروز 9 سهمیه المپیکی ایران مشخص شده و هنوز تکلیف خیلی از رشته‎ها و ورزشکاران مشخص نیست، اظهارداشت: ستاد تدارکاتی بازی‎های آسیایی و المپیک تا زمان اعزام کاروان ورزش ایران به بازی‎های المپیک لندن بر عملکرد ورزشکاران و فدراسیون‎های آنها نظارت دارد.

وی تصریح کرد: سیستم نظارت بر عملکردها فقط در مورد ورزشکارانی که در آستانه رقابت‎های انتخابی المپیک هستند، نمی‌شود. نظام نظارت ستاد تدارکاتی بازی‎های آسیایی و المپیک شامل حال ورزشکاران المپیکی نیز خواهد شد. طبیعی است که بعد از گرفتن سهمیه المپیک، چگونگی حضور در بازی‎ها مهم است.

دبیر ستاد تدارکاتی بازی‎های آسیایی و المپیک تصریح کرد: تا زمان اعزام کاروان ورزش ایران به محل برگزاری بازی‎های المپیک 2012 لندن ارتباط‎مان با هیچ یک از فدراسیون‌ها قطع نخواهد شد. پیگیر وضعیت آنها خواهیم بود تا بر اساس نتیجه ارزیابی‎ها برای حل مشکلات‌شان اقدام شود.

رحیمی بودجه مناسب و به موقع را مهمترین نیاز فدراسیون‌ها در این مقطع زمانی عنوان کرد و یادآور شد: تلاش رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک بر این است که بودجه مصوب این کمیته را به طور کامل دریافت کنند تا کوچکترین مشکلی برای اجرای برنامه‌های آماده‌سازی تیم‌ها ایجاد نشود.

وی گفت: البته بخشی از بودجه مصوب سال 90 کمیته ملی المپیک دریافت شد که بر اساس اولویت در اختیار فدراسیون‌ها قرار گرفت. البته این بودجه دریافتی خیلی قابل توجه نبود. به دنبال این هستیم تا مراحل آتی بودجه‌های بیشتری به فدراسیون‌ها تزریق شود.

دبیر ستاد تدارکاتی بازی‎های آسیایی و المپیک با بیان اینکه تا پایان سال جاری رقابت‎های انتخابی المپیک برای بسیاری از رشته‌ها برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: تا به امروز 9 سهمیه المپیک به کاروان ورزش ایران تعلق گرفته است اما منتظر هستیم تا تعداد سهمیه المپیکی ایران بیشتر شود. به خصوص اینکه در این زمینه امیدها به ورزشکاران خیلی از رشته‎ها زیاد است.