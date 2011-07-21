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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۸

کسب رتبه برتر جشنواره "ایرانشناسی" توسط عکاس کلیبری

کسب رتبه برتر جشنواره "ایرانشناسی" توسط عکاس کلیبری

تبریز - خبرگزاری مهر: "صالح اصغری"، عکاس کلیبری جایزه ویژه و دیپلم افتخار نخستین جشنواره عکس "ایرانشناسی" را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره عکس ایران شناسی در چهار بخش شامل فرهنگ و مردم ایران زمین، طبیعت و جغرافیای ایران زمین، معماری ایران زمین و آثار ویژه دارای هویت تاریخی برگزار شد.

در این جشنواره 667 عکاس و 10 هزار و 414 قطعه عکس شرکت داده شدند.

با بررسی های هیات داوران 181 قطعه عکس به مرحله نهایی راه یافتند که از آن میان 10 عکس در این جشنواره به عنوان آثار برتر شناخته شدند.

در این جشنواره اثر "صالح اصغری" در بخش "فرهنگ و مردم" به عنوان اثر برتر شناخته شده و دیپلم افتخار و جایزه ویژه این جشنواره را به خود اختصاص داد.
 

کد مطلب 1363862

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