به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه نخستین جشنواره فیلم رسانه راهیان نور "ققنوس" شامگاه گذشته با اجرای امیرحسین مدرس و با حضور قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما، مشاور رئیس سازمان و رئیس بسیج صدا و سیما، دبیر و داوران جشنواره و جمعی از هنرمندان، فیلمسازان، برنامه سازان و اهالی رسانه در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.

سید رمضان موسوی مقدم قائم مقام رئیس سازمان صداو سیما در بخشی از این مراسم گفت: قرآن سیر در آفاق و انفس را مهم ترین توجیه برای رسیدن به حق می داند. اگر هنر را دمیدن روح تعهد در کالبد وجود مخاطب بدانیم به این شکل که با گرفتن دست مخاطب و سیر در آفاق او را با فلسفه خلقت آشنا کند، هنر چیزی جز بیان آفرینش و ویژگی ها، خصوصیات، ظرافت ها و لطافت های آن نیست.

وی افزود: در حال حاضر بهترین قالب شناخته شده برای انتقال هنر درام است و روایت دراماتیک خصوصیت اصلی متن های نمایشی است که از یونان باستان شروع شده و هنوز مورد استفاده قرار می گیرد که این موضوع در شرق به عنوان یکی از موضوعات اصلی جاری و ساری است.

موسوی مقدم تصریح کرد: با توجه به آموزه های دین و فرهنگ ملی و داشته های عظیم فرهنگی به واسطه ارتباطات مادی که عمدتا با عشق زمینی عجین می شوند نمی توان گویای هنر واقعی و متعهدانه بود و اگر این هویت را از ریشه های فرهنگی برداریم دچار واگرایی خواهیم شد که سوغات مدرنیته و فرهنگ غرب برای جهان شرق است.

قائم مقام ضرغامی با اشاره به هنرمندان واقعی اظهار کرد: آنها کسانی بودند که از متن و بطن مردم برخاستند و در راستای حفظ تمامیت ارضی و هویت ملی و احیای فرهنگ ها و داشته های ایرانی از خود گذشتند. برگزاری جشنواره های این چنینی می تواند در تحقق آرمان های بلندی که از حقیقت هنر اسلامی برمی خیزد و قرآن این هنر را تبیین کرده است، موثر باشد.

وی گفت: امیدوارم گام نخست این جشنواره آغازی بر گام های بلندتر و توجه به هنر واقعی و متعهدانه باشد چرا که هنر ما در عرصه توجه به ایثارگران 8 سال دفاع مقدس و ارزش های به جا مانده عقب افتادگی فاحشی دارد که باید در جهت جبران مافات همت بلندتری از خود نشان دهیم.