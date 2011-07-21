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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۳

اختتامیه جشنواره ققنوس -2

ققنوس بستری برای شکل‌گیری هنر متعهدانه است

ققنوس بستری برای شکل‌گیری هنر متعهدانه است

قائم مقام سازمان صداو سیما اظهار امیدواری کرد جشنواره ققنوس آغازی بر جبران عقب افتادگی هنر ایرانی در زمینه هنر متعهدانه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه نخستین جشنواره فیلم رسانه راهیان نور "ققنوس" شامگاه گذشته با اجرای امیرحسین مدرس و با حضور قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما، مشاور رئیس سازمان و رئیس بسیج صدا و سیما، دبیر و داوران جشنواره و جمعی از هنرمندان، فیلمسازان، برنامه سازان و اهالی رسانه در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.

سید رمضان موسوی مقدم قائم مقام رئیس سازمان صداو سیما در بخشی از این مراسم گفت: قرآن سیر در آفاق و انفس را مهم ترین توجیه برای رسیدن به حق می داند. اگر هنر را دمیدن روح تعهد در کالبد وجود مخاطب بدانیم به این شکل که با گرفتن دست مخاطب و سیر در آفاق او را با فلسفه خلقت آشنا کند، هنر چیزی جز بیان آفرینش و ویژگی ها، خصوصیات، ظرافت ها و لطافت های آن نیست.
 
وی افزود: در حال حاضر بهترین قالب شناخته شده برای انتقال هنر درام است و روایت دراماتیک خصوصیت اصلی متن های نمایشی است که از یونان باستان شروع شده و هنوز مورد استفاده قرار می گیرد که این موضوع در شرق به عنوان یکی از موضوعات اصلی جاری و ساری است.
 
موسوی مقدم تصریح کرد: با توجه به آموزه های دین و فرهنگ ملی و داشته های عظیم فرهنگی به واسطه ارتباطات مادی که عمدتا با عشق زمینی عجین می شوند نمی توان گویای هنر واقعی و متعهدانه بود و اگر این هویت را از ریشه های فرهنگی برداریم دچار واگرایی خواهیم شد که سوغات مدرنیته و فرهنگ غرب برای جهان شرق است.
 
قائم مقام ضرغامی با اشاره به هنرمندان واقعی اظهار کرد: آنها کسانی بودند که از متن و بطن مردم برخاستند و در راستای حفظ تمامیت ارضی و هویت ملی و احیای فرهنگ ها و داشته های ایرانی از خود گذشتند. برگزاری جشنواره های این چنینی می تواند در تحقق آرمان های بلندی که از حقیقت هنر اسلامی برمی خیزد و قرآن این هنر را تبیین کرده است، موثر باشد.
 
وی گفت: امیدوارم گام نخست این جشنواره آغازی بر گام های بلندتر و توجه به هنر واقعی و متعهدانه باشد چرا که هنر ما در عرصه توجه به ایثارگران 8 سال دفاع مقدس و ارزش های به جا مانده عقب افتادگی فاحشی دارد که باید در جهت جبران مافات همت بلندتری از خود نشان دهیم.
کد مطلب 1363864

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