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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۶

استاندار ایلام:

مسکن مهر نماد همت و هماهنگی است

مسکن مهر نماد همت و هماهنگی است

ایلام - خبرگزاری مهر: مجتبی اعلایی گفت: مسکن مهر نماد همت، هماهنگی و مدیریت مجموعه دست اندرکار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار ایلام در جلسه شواری تامین مسکن استان ایلام گفت: مسکن مهر یک موضوع بدیع است که نماد همت، هماهنگی و مدیریت مجموعه دست اندرکار این پروژه عظیم است.

وی اظهار داشت: دستگاه های متولی مسکن مهر باید مسائل و مشکلات آن را با تعامل مثبت و سازنده، تدبیر، مدیریت و ارائه راهکاهای مناسب مرتفع کنند.

اعلایی افزود: برای صدور اسناد مالکیت، پایان کار و تقسیط تسهیلات به متقاضیان باید با مدیریت، همت و پشتوانه قانونی مورد نیاز بطور جامع برنامه ریزی کرد.

رئیس شورای تأمین مسکن استان تأکید کرد: باید کارها را به صورت هماهنگ و طبق برنامه ریزی زمانبندی شده جلو برد و نباید پیگیریها را فقط به جلسات محدود کرد.

وی گفت: ما مدیران متولی و پاسخگو هستیم و باید با پیگیریهای شبانه روزی و همفکری و هماهنگی و استفاده از تجربیات سایر استانها برای رفع مشکلات عمومی از همت و مدیریتمان استفاده کرده و گره گشایی کنیم.

کد مطلب 1363865

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