مسکن مهر نماد همت و هماهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار ایلام در جلسه شواری تامین مسکن استان ایلام گفت: مسکن مهر یک موضوع بدیع است که نماد همت، هماهنگی و مدیریت مجموعه دست اندرکار این پروژه عظیم است.

وی اظهار داشت: دستگاه های متولی مسکن مهر باید مسائل و مشکلات آن را با تعامل مثبت و سازنده، تدبیر، مدیریت و ارائه راهکاهای مناسب مرتفع کنند.

اعلایی افزود: برای صدور اسناد مالکیت، پایان کار و تقسیط تسهیلات به متقاضیان باید با مدیریت، همت و پشتوانه قانونی مورد نیاز بطور جامع برنامه ریزی کرد .

رئیس شورای تأمین مسکن استان تأکید کرد: باید کارها را به صورت هماهنگ و طبق برنامه ریزی زمانبندی شده جلو برد و نباید پیگیریها را فقط به جلسات محدود کرد .