جدیدترین جزئیات رفرم پولی/ ثبت 12هزار نظر و پیشتازی "پارسی"

به گزارش خبرنگار مهر، رفرم پولی و دریافت نظر مردم در زمینه حذف صفرهای پول ملی و همچنین انتخاب واحد اصلی و فرعی آن که از روز شنبه هفته جاری (25 تیرماه90) آغاز شده بود تاکنون و پس از 6 روز از آغاز فعالیت 12 هزار و 282 نظر را به ثبت رسانیده است.

بر پایه این گزارش، تاکنون 11 هزار و 20 نفر از مشارکت کنندگان معادل 90 آنان مرد و 9 درصد معادل هزار و 159 نفر نیز زن بوده اند.

وضعیت مشارکت کنندگان

66 درصد از مشارکت کنندگان در نظرسنجی بانک مرکزی برای تغییر واحد پول ملی معادل 8 هزار و 128 نفر بین 25 تا 40 سال بوده اند و 57 درصد آنان دارای تحصیلات فوق دیپلم، لیسانس و دانشجویان شامل تحصیلات مشابه حوزوی هستند که تعداد آنها از کل مشارکت کنندگان 6 هزار و 955 نفر است.

7 هزار و 643 مشارکت کننده معادل 63 درصد آنان شاغل و 2 هزار و 777 نفر معادل 23 درصد دانشجو هستند. همچنین 34 درصد کل مشارکت کنندگان دارای تحصیلات در امور مهندسی و صنعتی هستند که تعداد آنها 4 هزار و 79 نفر است و در این رابطه هزار و 852 نفر معادل 15 درصد دارای تحصیلات در امور اقتصادی و مالی هستند.

تاکنون گروه شغلی اصناف و بازرگانان شامل عمده فروشان و خرده فروشان با ثبت 9 هزار و 912 نظر معادل 8 درصد کل گروه های شغلی شرکت کننده بیشترین درصد را به خود اختصاص داده اند و پرسنل شبکه بانکی نیز با 526 نفر، 4 درصد آمار را در اختیار دارند.

استفاده از ابزارهای الکترونیکی

73 درصد از مردم معادل 8 هزار و 888 نفر اعلام کرده اند که ترجیح می دهند در استفاده از ابزارهای پرداخت از ابزار الکترونیکی استفاده کنند و 3 هزار و 54 نفر معادل 25 درصد نیز اسکناس و مسکوک را انتخاب کرده اند.

تاکنون 82 درصد از کل مشارکت کنندگان معادل 10 هزار و 41 نفر با حذف صفر از پول ملی موافقت کرده اند و 28 درصد از آنان معادل 3 هزار و 421 نفر اعلام کرده اند که حذف صفرها اثر تورمی نخواهد داشت اما 29 درصد دیگر که تعداد آنها 3 هزار و 546 نفر است معتقدند حذف صفرها اثرات اندکی بر تورم خواهد گذاشت. به صورت کلی 24 درصد معادل 2 هزار و 972 نفر اثرات تورمی حذف صفرها را قابل توجه می دانند.

در همین ارتباط 28 درصد مشارکت کنندگان در نظرسنجی اصلاح واحد پول ملی که تعداد آنها 3 هزار و 400 نفر است معتقدند حذف صفرها موجب افزایش قیمت املاک و مستغلات نخواهد شد. در همین بخش 24 درصد معادل 2 هزار و 255 نفر تاثیرات آن را در این زمینه اندک و 17 درصد معادل 2 هزار و 153 نفر زیاد می دانند. البته 8 درصد مشارکت کنندگان معادل 999 نفر این تاثیر را خیلی زیاد دانسته اند.

اطلاعات کافی نیست

6 هزار و 964 نفر معادل 57 درصد کل شرکت کنندگان در نظرسنجی اطلاعات ارائه شده در زمینه اصلاح واحد پول ملی را کافی نمی دانند اما 33 درصد تا حدودی اطلاعات را پذیرفته و 9 درصد هم پاسخ مثبت داده اند.

در بخش مربوط به نظرسنجی در تعداد حذف صفرها، 10 درصد معادل هزار و 304 نفر با حذف یک صفر موافقند و 25 درصد معادل 3 هزار و 36 نفر با حذف 3 صفر، 3 درصد به تعداد 451 نفر با حذف دوصفر و در نهایت 60 درصد با حذف 4 صفر به تعداد 7 هزار و 308 رای موافقت کرده اند.

همچنین 65 درصد مشارکت کنندگان فکر می کنند که گردش موقتی همزمان دو پول جدید و قدیم باید اتفاق بیفتد و تعداد آنها 7 هزار و 902 نفر است. 37 درصد به تعداد 4 هزار و 567 نفر یکسال را کافی می دانند و 33 درصد معادل 3 هزار و 980 نفر 6 ماه و در نهایت 16 درصد به تعداد هزار و 953 نفر خواهان گردش دو پول قدیم و جدید بیش از 2 سال هستند.

پیشنهاد تصویر پشت اسکناس

39 درصد مشارکت کنندگان فکر می کنند که باید طرح پشت اسکناس با چهره دانشمندان، نویسندگان و شعرای ایرانی تزئین شود که تعداد آنها 4 هزار و 830 نفر است. 23 درصد متقاضی ثبت اماکن تاریخی، باستانی و مذهبی شده اند که تعداد آنها 2 هزار و 845 نفر است و در نهایت 27 درصد نیز به تعداد 3 هزار و 306 نفر فکر می کنند باید تصویر پشت اسکناس سمبل های ملی مانند کوه دماوند را به همراه داشته باشد.

به صورت کلی تاکنون برای واحد اصل پول ملی (اسکناس)، ریال توانسته است 241 رای معادل 1 درصد را داشته باشد، تومان 4 هزار و 242 رای معادل 34 درصد، "پارسی" با پیشتازی نسبت به واحدهای دیگر با 5 هزار و 596 رای معادل 45 درصد کل آراء ثبت شده و دریک نیز با هزار و 565 رای معادل 12 درصد قرار دارد. نکته جالب ثبت 551 نظر هیچکدام است که این تعداد از واحد ریال بیشتر شده است.

نتایج اولیه نظرسنجی

برای واحد پول فرعی (سکه) نیز ریال دارای 22 درصد آراء و 2 هزار و 802 رای است، تومان هزار و 359 نظر و 11 درصد کل آراء را دارد، پارسی در این بخش 2 هزار و 356 رای و معادل 19 درصد را در اختیار دارد و "دریک" با 4 هزار و 429 رای معادل 36 درصد کل پیشتاز است. گزینه هیچکدام هم 10 درصد آراء معادل 8 هزار و 67 رای را به خود اختصاص داده است.

66 درصد مردم نیز با افزایش سهم سکه در مبادلات مالی جامعه مخالف و 33 درصد معادل 4 هزار و 118 نفر موافقت کرده اند.

نکته مهم قابل توجه در این بخش عدم امکان دسترسی همه مردم و علاقه مندان به شرکت در نظرسنجی اینترنتی است که خود این موضوع باعث افت قابل توجه مشارکت کنندگان در نظرسنجی اصلاح پول ملی خواهد شد. نکته ای که طی6 روز از آغاز نظرسنجی برای اصلاح پول ملی، توسط بسیاری از هموطنان مطرح شده است.