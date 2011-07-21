منافقین بار دیگر دست به دامن آمریکا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "مریم رجوی" شب گذشته در یک کنفرانس خبری در پاریس مخالفت خود را با طرح آمریکا برای انتقال اعضای این گروهک از اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد به منطقه دیگر عراق اعلام کرد.

وی با اشاره به درگیری اخیر در اردوگاه اشرف مدعی شد: انتقال به داخل عراق مقدمه فاجعه ای دیگر برای ما خواهد بود.اوضاع فعلی اردوگاه اشرف ناشی از اشغال عراق است و ما از آمریکا می خواهیم در قبال حمایت از این اردوگاه مسئولیت پذیر باشد.

رجوی افزود: اعضای ما با انتقال از عراق به یک کشور سوم موافقند و از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و آمریکا می خواهند تا زمان اجرایی شدن این انتقال امنیت آنها را برعهده بگیرند.

اردوگاه اشرف دراستان دیاله عراق حدود 3500 نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین را در خود جای داده است. گروهک تروریستی منافقین از دهه هشتاد پادگان نظامی اشرف دراستان دیاله (57 کیلومتری شمال شرق بغداد ) را به عنوان مقر خود برگزید.



گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران در همکاری با رژیم دیکتاتوری بعث و القاعده جنایتهای فراوانی نیز علیه ملت عراق مرتکب شد.

دولت عراق اخیرا برای خروج اعضای این گروهک تروریستی از خاک این کشور تا پایان سال جاری میلادی ضرب الاجل تعیین کرد.