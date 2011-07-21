به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه نخستین جشنواره فیلم رسانه راهیان نور "ققنوس" شامگاه گذشته با اجرای امیرحسین مدرس و با حضور قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما، مشاور رئیس سازمان و رئیس بسیج صدا و سیما، دبیر و داوران جشنواره و جمعی از هنرمندان، فیلمسازان، برنامه سازان و اهالی رسانه در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.



علی اصغر جعفری رئیس بسیج رسانه ملی و مشاور رئیس سازمان با حضور در این مراسم دفاع مقدس را امتحان بزرگی برای ایران خواند که تاریخ هرگز آن را فراموش نخواهد کرد و گفت: فرزندان امام (ره) در نخستین جنگی که بعد از دو قرن بر ما تحمیل شد، اجازه ندادند یک سانتیمتر از خاک وطن به دست بیگانگان بیفتد و اکنون نیز بیداری اسلامی، گرایش به اسلام و محبت به ایرانی مدیون دلاورانی است که از جان گذشتگی کردند.



وی افزود: با دستور مهندس ضرغامی و تاسیس قرارگاه رسانه ای راهیان نور زمینه ای فراهم شد تا بیش از 33 هزار نفر هنرمند درمناطق جنگی حضور پیدا کرده و به ثبت و ضبط دیده ها و شنیده هایشان بپردازند که به این واسطه 83.8 رشد برنامه سازی را در رسانه ملی شاهد هستیم که جهش بزرگی به حساب می آید و جشنواره ققنوس نیز گام بعدی این حرکت در راستای کیفی شدن برنامه ها است.

رئیس بسیج رسانه ملی تاکید کرد: امیدوارم با گام های بعدی و برگزاری جشنواره دوم علاوه بر افزایش کیفی سازی شاهد نگاه نو و عرضه آثار فاخری باشیم که ظرفیت عظیم دفاع مقدس را به بهترین شکل به نسل امروز و فردا منتقل کنند.

آثار راهیان نور جای بایگانی به رقابت گذاشته شدند



در ادامه علیرضا زهادی دبیر جشنواره نیز با خواندن شعر "ققنوس" نیما یوشیج در سخنانی گفت: برنامه سازی در حاشیه قرارگاه رسانه ای راهیان نور غنا پیدا کرد و برنامه سازان به راحتی امکان حضور یافته و حمایت شدند که به این شکل دَهها هزار دقیقه اثری تولید شد که به جای خاک خوردن در آرشیو سازمان ها و مراکز صدا و سیمای استان ها یا بایگانی های شخصی در عرصه رقابت قرار گرفتند.



وی افزود: از اواسط اسفند همزمان با سفرهای راهیان نور با آغاز اطلاع رسانی کار کلید خورد و تا 10 اردیبهشت و پایان فراخوان اولیه تعداد آثار رسیده به حدی بود که با همان ها نیز می شد جشنواره ای تدارک دید اما تماس علاقمندان و درخواست دوستان به تمدید مهلت ارسال آثار تا 20 خرداد انجامید.



دبیر جشنواره تعداد آثار رسیده به دبیرخانه را 1590 اثر خواند و گفت: از این میان 3 تله فیلم، 5 پویانمایی، 169 مستند، 28 نماهنگ، 30 داستانی و 1355 عکس به دست ما رسید که طی این سه روز به نمایش در آمده و خاطرات دفاع مقدس در قالب سفرهای راهیان نور به آثار هنری مبدل شد.



زهادی همچنین از برپایی نخستین نشست داوران در سالروز میلاد امام علی (ع) و برگزاری جشنواره در ایام شعبانیه ابراز خشنودی کرد.