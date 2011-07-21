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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۷

اختتامیه جشنواره ققنوس-3

قرارگاه رسانه‌ای راهیان نور جهش بزرگی به دنبال داشت

رئیس بسیج سازمان صدا و سیما از رشد 83.8 برنامه‌سازی به واسطه برپایی قرارگاه رسانه‌ای راهیان نور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه نخستین جشنواره فیلم رسانه راهیان نور "ققنوس" شامگاه گذشته با اجرای امیرحسین مدرس و با حضور قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما، مشاور رئیس سازمان و رئیس بسیج صدا و سیما، دبیر و داوران جشنواره و جمعی از هنرمندان، فیلمسازان، برنامه سازان و اهالی رسانه در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.

علی اصغر جعفری رئیس بسیج رسانه ملی و مشاور رئیس سازمان با حضور در این مراسم دفاع مقدس را امتحان بزرگی برای ایران خواند که تاریخ هرگز آن را فراموش نخواهد کرد و گفت: فرزندان امام (ره) در نخستین جنگی که بعد از دو قرن بر ما تحمیل شد، اجازه ندادند یک سانتیمتر از خاک وطن به دست بیگانگان بیفتد و اکنون نیز بیداری اسلامی، گرایش به اسلام و محبت به ایرانی مدیون دلاورانی است که از جان گذشتگی کردند.

وی افزود: با دستور مهندس ضرغامی و تاسیس قرارگاه رسانه ای راهیان نور زمینه ای فراهم شد تا بیش از 33 هزار نفر هنرمند درمناطق جنگی حضور پیدا کرده و به ثبت و ضبط دیده ها و شنیده هایشان بپردازند که به این واسطه 83.8 رشد برنامه سازی را در رسانه ملی شاهد هستیم که جهش بزرگی به حساب می آید و جشنواره ققنوس نیز گام بعدی این حرکت در راستای کیفی شدن برنامه ها است. 

رئیس بسیج رسانه ملی تاکید کرد: امیدوارم با گام های بعدی و برگزاری جشنواره دوم علاوه بر افزایش کیفی سازی شاهد نگاه نو و عرضه آثار فاخری باشیم که ظرفیت عظیم دفاع مقدس را به بهترین شکل به نسل امروز و فردا منتقل کنند.

آثار راهیان نور جای بایگانی به رقابت گذاشته شدند

در ادامه علیرضا زهادی دبیر جشنواره نیز با خواندن شعر "ققنوس" نیما یوشیج در سخنانی گفت: برنامه سازی در حاشیه قرارگاه رسانه ای راهیان نور غنا پیدا کرد و برنامه سازان به راحتی امکان حضور یافته و حمایت شدند که به این شکل دَهها هزار دقیقه اثری تولید شد که به جای خاک خوردن در آرشیو سازمان ها و مراکز صدا و سیمای استان ها یا بایگانی های شخصی در عرصه رقابت قرار گرفتند.
 
وی افزود: از اواسط اسفند همزمان با سفرهای راهیان نور با آغاز اطلاع رسانی کار کلید خورد و تا 10 اردیبهشت و پایان فراخوان اولیه تعداد آثار رسیده به حدی بود که با همان ها نیز می شد جشنواره ای تدارک دید اما تماس علاقمندان و درخواست دوستان به تمدید مهلت ارسال آثار تا 20 خرداد انجامید.
 
دبیر جشنواره تعداد آثار رسیده به دبیرخانه را 1590 اثر خواند و گفت: از این میان 3 تله فیلم، 5 پویانمایی، 169 مستند، 28 نماهنگ، 30 داستانی و 1355 عکس به دست ما رسید که طی این سه روز به نمایش در آمده و خاطرات دفاع مقدس در قالب سفرهای راهیان نور به آثار هنری مبدل شد.
 
زهادی همچنین از برپایی نخستین نشست داوران در سالروز میلاد امام علی (ع) و برگزاری جشنواره در ایام شعبانیه ابراز خشنودی کرد.
کد مطلب 1363873

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